Как сообщает британское издание The Telegraph, силы специального назначения армии США вошли на территорию Ирана для проведения секретной операции.

Американские подразделения специальных операций вошли на территорию Ирана для проведения поисково-спасательной миссии. Военные продвигаются вглубь страны в поисках штурмана истребителя F-15E Strike Eagle, связь с которым была утрачена. Этот случай произошел после того, как накануне, над Ираном был сбит американский боевой самолет.

По официальным данным, пилота истребителя удалось спасти — он находится под контролем американских сил и получает всю необходимую медицинскую помощь. Судьба второго члена экипажа, штурмана, до недавнего времени оставалась неизвестной.

Согласно данным источников, текущая операция спецназа представляет собой серьезную эскалацию конфликта и, по всей вероятности, является первым случаем с начала активных боевых действий, когда американские наземные силы официально проводят операции на территории Ирана.

Ситуация осложняется еще и тем, что иранская сторона одновременно проводит собственные активные поисковые операции.

Пока официальные представители США воздерживаются от детальных заявлений. Из соображений безопасности не разглашаются ни точные данные о миссии, ни численность задействованных подразделений спецназа, ни их текущее местоположение. Информация о состоянии штурмана и о том, удалось ли его обнаружить поисковым группам, также остается засекреченной.

ПВО Ирана сбила истребитель F-15E ВВС США, в котором находились пилот и штурман. Согласно имеющимся данным, оба успели катапультироваться. Один из них был впоследствии найден американскими военными, судьба второго остаётся неизвестной.