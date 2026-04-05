Украина рассказала о просьбах перестать бить по нефтяным объектам в России 0 903

В мире
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина рассказала о просьбах перестать бить по нефтяным объектам в России
ФОТО: Global Look Press

Буданов признал просьбы неназванных стран не бить по нефтяным объектам России.

Украина получает от некоторых иностранных союзников просьбы перестать атаковать нефтяную инфраструктуру России, в том числе порты, нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в комментарии Bloomberg заявил глава офиса президента Кирилл Буданов.

Он не стал говорить, какие страны посылают такие сигналы, а также выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке в скором времени наладится и дефицит углеводородов в мире сойдет на нет.

Готов ли Киев прислушаться к просьбам, Буданов также не уточнил. Интервью было посвящено готовящемуся в ближайшие дни визиту высокопоставленных американских представителей в Киев. Глава офиса президента подчеркнул, что в отношении гарантий безопасности Украина добилась определенного прогресса.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. Повреждения признал губернатор региона Глеб Никитин. Ранее на этой неделе о возгорании на территории одного из НПЗ в Уфе после налета дронов и падения обломков сообщал губернатор Башкирии Радий Хабиров.

#ближний восток #президент #Украина #безопасность #Россия #политика
