Республиканцы в Сенате США вслед за демократами раскритиковали президента Дональда Трампа за его заявления о возможном выходе страны из НАТО, назвав такие идеи «осуществлением мечты» Владимира Путина и Си Цзиньпина. Как сообщает The Guardian, с соответствующим заявлением выступили сенатор-республиканец Том Тиллис и сенатор-демократ Жанна Шахин, которые совместно возглавляют наблюдательную группу Сената по НАТО.

«НАТО поддержало Америку, когда мы подверглись нападению, и пришло нам на помощь после терактов 11 сентября. Их солдаты сражались и погибали вместе с нашими войсками в Афганистане. Любой президент, который задумывается о выходе из НАТО, не только воплощает в жизнь самые заветные мечты Владимира Путина и Си Цзиньпина, но и подрывает интересы национальной безопасности Америки», — заявили Тиллис и Шахин.

Днем ранее аналогичную позицию высказали бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ Крис Кунс. В совместном заявлении, на которое ссылается The Guardian, они напомнили, что «войска НАТО сражались и погибали в Афганистане и Ираке бок о бок с американскими военными», и подчеркнули, что США не должны легкомысленно относиться к этой жертве и обязательствам союзников. По их словам, несмотря на разногласия внутри альянса, «американцы находятся в большей безопасности, когда НАТО сильно и едино».

Критика прозвучала после того, как Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. Он объяснил это тем, что альянс отказался участвовать в совместной с Израилем военной операции против Ирана. «НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они — бумажные тигры», — сказал Трамп, добавив, что союзники «не были рядом» с США, несмотря на поддержку Вашингтона в прошлом.

Госсекретарь США Марко Рубио также допустил пересмотр участия страны в альянсе после завершения войны с Ираном. «Если НАТО сводится к тому, что мы защищаем Европу в случае нападения, а они при этом отказывают нам в праве использовать свои базы, когда это нам нужно, то это не очень хорошая схема», — сказал он.

Как отмечает The Guardian, выход США из НАТО сопряжен с серьезными политическими препятствиями: согласно закону 2024 года, президент не может принять такое решение без поддержки двух третей Сената или отдельного акта Конгресса.

На фоне этих заявлений в Европе усиливаются опасения за будущее альянса. Как ранее сообщало Politico со ссылкой на многочисленные источники среди чиновников ЕС, европейские страны уже обсуждают расширение сотрудничества в сфере безопасности вне рамок НАТО. Один из дипломатов заявил, что альянс «парализован» и не способен даже проводить заседания, а другой представитель Евросоюза отметил, что «совершенно очевидно: НАТО уже разваливается», добавив, что Европе необходимо срочно укреплять собственную оборону.