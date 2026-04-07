Европейская комиссия призвала правительства стран Европейского Союза усилить меры безопасности для предотвращения проникновения террористов с Ближнего Востока на территорию ЕС.

Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутренней безопасности Магнуса Бруннера министрам внутренних дел стран-членов ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv.

В документе Бруннер заявил, что государства ЕС не обеспечивают должную защиту критической инфраструктуры и должны быть готовы к различным сценариям развития событий на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Он призвал страны выполнять директиву ЕС 2022 года о защите объектов национальной инфраструктуры, включая энергетические сети и финансовые учреждения, которые могут стать "легкими мишенями" для атак.

Также еврокомиссар подчеркнул важность новой системы въезда/выезда ЕС (EES), которая предусматривает регистрацию биометрических данных путешественников, отметив, что она не должна оставлять "пробелов в безопасности". По его словам, это особенно актуально из-за возможного возвращения в Европу иностранных боевиков.

Кроме того, Европейская комиссия выделит 5 млн евро на помощь странам ЕС в защите еврейских объектов, которые могут стать целями террористических атак, и рассматривает возможность увеличения этого финансирования.

Ранее представители Евросоюза также предупреждали о рисках энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке и возможных экономических последствиях для стран ЕС.