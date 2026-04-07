Видение Китая долгосрочного решения заключается в создании новой архитектуры безопасности Европы, которая учитывала бы интересы безопасности России и уменьшала роль США в обеспечении безопасности Европы, говорится в ежегодной оценке угроз и отчёте о деятельности за 2025 год Латвийской службы военной разведки и безопасности (СВРБ / MIDD), пишет ЛЕТА.

Лидер Китая Си Цзиньпин рассматривает как свою главную задачу и задачу Коммунистической партии Китая возвращение страны на глобальную арену в качестве уважаемой сверхдержавы, развитию и реализации национальных интересов которой не мешают внешние препятствия. По оценке Пекина, нынешний международный порядок отдаляет Китай от этой цели — глобальное доминирование США усиливается, а Европа не способна создать ему противовес, отмечает СВРБ.

Китай стремится позиционировать себя как «соархитектора» мирового порядка, что также подразумевает право решать «незавершённые вопросы», которые он считает неотъемлемой частью послевоенного мирового устройства. Это также указывает на претензии Китая на зону влияния, охватывающую как минимум часть Восточной Азии.

В 2025 году Китай и Россия продолжили укреплять стратегическое сотрудничество и публично демонстрировать единство, сигнализируя о схожем видении международного порядка. Хотя двусторонняя торговля в целом сократилась, она остаётся важной опорой российской экономики, позволяющей продолжать агрессию против Украины, говорится в отчёте СВРБ.

В нём отмечается, что Пекин проявил интерес к увеличению импорта энергоресурсов из России, в том числе возобновив переговоры о новом газопроводе. Это указывает на то, что Китай, вероятно, намерен и дальше использовать частичную экономическую изоляцию России в своих интересах — чтобы добиваться более низких цен на импорт и усиливать экономическую зависимость России от Китая.

Позиция Китая в отношении войны в Украине не изменилась, и активного участия Пекина в поиске урегулирования конфликта, вероятно, ожидать не стоит, говорится в отчёте.

В прошлом году государственные СМИ Китая уделяли повышенное внимание региону Балтийского моря, особенно в контексте размещения сил НАТО в странах Балтии, в том числе в Латвии. СМИ и эксперты аналитических центров повторяли пропагандистские тезисы России о якобы враждебной политике стран Балтии по отношению к России и угрозах, создаваемых НАТО.

Также в прошлом году была зафиксирована новая тенденция — попытки России закрепить в китайском информационном пространстве новые нарративы о странах Балтии. В частности, предпринимались попытки связать «принадлежность стран Балтии к зоне влияния России» с правами Китая на Тайвань и представить страны Балтии как настроенные синoфобски. До настоящего времени эти сообщения не получили поддержки в контролируемом Пекином информационном пространстве, говорится в отчёте.

СВРБ — находящееся под надзором министра обороны государственное учреждение безопасности, осуществляющее военную контрразведку, разведку и другие задачи, предусмотренные законом о государственных органах безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года службу возглавляет Индулис Крекис.