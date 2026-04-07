Россия использует территорию Румынии, страны Североатлантического альянса (НАТО), для пролета дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает NV.

«Это уже факт и остается фактом. Неоднократно мы сообщали о том, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов», — заявил он.