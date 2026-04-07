В субботу, 7 апреля, Россия и Китай использовали право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав резолюцию по деблокаде Ормузского пролива. Итоговое голосование показало значительный раскол: 11 стран высказались "за", две воздержались, а РФ и КНР выступили "против".

Как сообщает издание The Times of Israel, решение было принято всего за несколько часов до истечения ультиматума, предъявленного Ирану президентом США Дональдом Трампом. Согласно условиям Вашингтона, Тегеран должен обеспечить свободный транзит до 20:00 по восточному времени, в противном случае Ирану грозят удары по ключевым объектам инфраструктуры - электростанциям и мостам.

Эксперты отмечают, что даже в случае принятия резолюция вряд ли смогла бы коренным образом переломить ситуацию в войне, которая продолжается уже пятую неделю. Чтобы добиться хотя бы нейтралитета со стороны Москвы и Пекина, авторы документа пошли на беспрецедентные уступки, максимально "размыв" формулировки. Изначальный проект, предложенный Бахрейном, предполагал использование "всех необходимых средств" (что на языке ООН означает прямую санкцию на военные действия) для защиты судоходства. Однако из-за жесткой позиции России, Китая и Франции упоминания о наступательных операциях были полностью удалены.

В финальной версии, на которую сегодня было наложено вето, странам предлагалось лишь "координировать усилия оборонительного характера, соизмеримые с обстоятельствами". Таким образом, из текста исчезли любые намеки на принудительное открытие пролива силой. Тем не менее, даже такая компромиссная редакция не устроила Россию и Китай. Ситуация вокруг жизненно важной транспортной артерии остается критической, а провал дипломатических усилий в Нью-Йорке значительно повышает риск прямого военного столкновения в регионе в ближайшие часы.