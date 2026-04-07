Новая система EES будет полностью внедрена с 10 апреля и может значительно модернизировать контроль в ЕС, но не обойдётся без первых сбоев.

Поездки в Европу в ближайшие дни могут заметно измениться. Система въезда-выезда ЕС (EES), поэтапное внедрение которой началось 12 октября прошлого года в 29 европейских странах, начнет работать в полном объеме с 10 апреля 2026 года.

Это означает, что штампы в паспортах заменят электронные отметки о въезде и выезде, а также о случаях отказа во въезде для краткосрочных путешественников из стран, не входящих в ЕС.

Также будут фиксироваться биометрические данные, такие как изображение лица и отпечатки пальцев, и персональные данные из используемого вами проездного документа.

Новая система вводится для модернизации пограничного и миграционного контроля ЕС, сокращения преступности и мошенничества и более раннего выявления угроз безопасности.

По данным Еврокомиссии, с начала внедрения системы более 24 000 человек получили отказ во въезде из-за просроченных или поддельных документов либо из-за того, что не смогли убедительно обосновать цель поездки. Более 600 человек были признаны представляющими угрозу безопасности Европы.

Собираетесь в ближайшие месяцы в путешествие по Европе? Вот что важно знать.

К кому применяется система EES и кто освобожден от нее?

Система EES распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС и Шенген, которые отправляются в страны Шенгенской зоны или ЕС на короткие поездки до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Под это правило подпадают, в частности, граждане Великобритании, а также путешественники, освобожденные от необходимости получать визу, независимо от того, едут ли они как туристы или по делам. Система касается и владельцев недвижимости в странах ЕС, если у них нет вида на жительство.

Однако Ирландия и Кипр от использования EES освобождены, там по-прежнему будут проводить ручную проверку паспортов.

От действия системы EES освобождены и некоторые категории путешественников.

К ним относятся граждане государств ЕС и Шенгенской зоны, а также обладатели долгосрочных виз или видов на жительство этих стран, в том числе граждане третьих стран.

Кроме того, освобождаются члены семейграждан ЕС, у которых есть карта резидента одной из этих стран, а также местные жители с действительными разрешениями на малое приграничное передвижение.

Не касается система и членов поездных и авиаэкипажей на международных рейсах, а также военнослужащих и членов их семей, путешествующих в рамках программ «Партнерство ради мира» или по делам НАТО.

Для однодневных заходов круизных судов, начинающихся и заканчивающихся за пределами Шенгенской зоны, также возможны отдельные исключения.

Гражданам Андорры, Сан-Марино, Ватикана и Монако тоже не придется проходить регистрацию в EES.

Будут ли задержки в аэропортах из-за введения EES?

В первые месяцы полноценной работы системы, скорее всего, возникнут серьезные задержки в аэропортах, несмотря на обещание ЕС проявлять гибкость в случае чрезмерных летних очередей.

«В часы пик время ожидания теперь регулярно достигает двух часов, а некоторые аэропорты сообщают о еще более длинных очередях», заявили ассоциация аэропортов ACI Europe и объединение авиакомпаний Airlines for Europe (A4E) в совместном заявлении (источник на английском языке).

Одна из главных причин новых задержек в том, что с 31 марта всех пассажиров из стран, не входящих в ЕС, обязаны регистрировать в системе EES.

Ранее пограничные службы могли полностью или частично приостанавливать процедуры EES в периоды наибольшего потока, но с 10 апреля такая возможность исчезнет.

Это означает, что после 10 апреля путешественникам, скорее всего, придется приезжать в аэропорт примерно на полтора-два часа раньше обычного, чтобы учесть возможные задержки из-за EES.

Однако в среднесрочной перспективе очереди, вероятно, сократятся, когда процессы EES станут более отлаженными.

Пока же ассоциации аэропортов и авиакомпаний продолжают добиваться от Еврокомиссии права для пограничных служб при необходимости частично или полностью приостанавливать работу EES на весь летний сезон 2026 года.

Нужен ли для EES биометрический паспорт?

Биометрический паспортдля использования EES не обязателен, он нужен только тем, кто хочет проходить регистрацию и контроль быстрее через терминалы самообслуживания.

Обладателям обычных паспортов придется для первичной регистрации обращаться к сотрудникам погранконтроля и предоставлять фотографию и отпечатки пальцев.

Эти данные будут храниться три года, что значительно ускорит последующие проверки. Путешественникам, которые откажутся сдавать биометрические данные, автоматически откажут во въезде.

Детям до 12 лет сдавать отпечатки пальцев не нужно, но их тоже будут фотографировать.

Нужно ли регистрироваться в EES заранее?

Предварительная регистрация в EES не требуется, все данные заносят при прохождении границы по прибытии в ЕС.

Процедура регистрации зависит от того, у вас биометрический или обычный паспорт, как описано выше.

Тем, кто хочет пройти контроль быстрее, доступен еще один вариант.

Официальное приложение ЕС Travel to Europe, созданное специально для работы с системой EES, позволяет гражданам третьих стран заранее, за 72 часа до прибытия, загрузить биометрическое фото и данные паспорта, чтобы ускорить контроль на границе.

Однако оно не заменяет обязательную беседу с сотрудником пограничной службы.

Сейчас приложение доступно лишь в некоторых странах, например в Португалии и Швеции, но в дальнейшем его планируют распространить по всему ЕС.

Приложение можно скачать в Google Play и Apple App Store, после чего пользователю нужно заполнить анкету въезда и сделать селфи для подтверждения личности.