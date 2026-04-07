Хотите нефть по 200: что, если воины в тапочках перекроют Баб-эль-Мандеб 0 273

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обитатели нищенского Йемена влияют на многое в мире.

Обитатели нищенского Йемена влияют на многое в мире.

Саудовская Аравия и Эмираты рассматривают сценарии более тесной координации с Вашингтоном из-за эскалации напряженности.

Йеменские хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если монархии Персидского залива военным образом поддержат операцию США и Израиля против Ирана.

Йемен остается расколотым между двумя центрами влияния. Хуситское движение «Ансар Аллах» (при поддержке Ирана) контролирует столицу Сану, северо-западные регионы и побережье Красного моря с портом Ходейда. Оппонентом хуситов считается лагерь под эгидой Саудовской Аравии. Ранее арабская коалиция была расколота на саудовское и эмиратское крылья, однако этот раскол разрешился в пользу Эр-Рияда.

Западные СМИ, включая Wall Street Journal, в последние недели сообщали о возможном расширении вовлеченности арабских монархий Персидского залива в потенциальную военную кампанию против Ирана.

По данным издания, Саудовская Аравия и Эмираты рассматривают сценарии более тесной координации с Вашингтоном из-за эскалации напряженности и атак в регионе. Отдельно сообщалось о возможной поддержке США со стороны ОАЭ в вопросах обеспечения морской безопасности в Ормузском проливе.

Угроза перекрытия Баб-эль-Мандеба прозвучала спустя неделю после того, как хуситы фактически вступили в конфликт, нанеся удары по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками в поддержку Ирана. Это были первые атаки с территории Йемена почти за полгода — ранее они прекратились после перемирия в Газе осенью 2025-го.

Йеменский экономист Назим Салех отмечает, что потенциальная дестабилизация одновременно двух узловых точек — Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов — создает беспрецедентные риски для мировой торговли нефтью и контейнерных перевозок. В случае реализации подобных сценариев значительную часть поставок между Азией, Европой и Ближним Востоком либо перенаправят, либо они станут существенно дороже.

Баб-эль-Мандеб — узкий пролив между Йеменом и Джибути, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Он считается ключевым звеном мировой торговли: через пролив проходит около 12% морской нефти, до 15% глобальной морской торговли и значительная часть контейнерных перевозок между Азией и Европой. Вместе с Суэцким каналом он обеспечивает самый короткий и экономичный маршрут из Персидского залива в Средиземное море.

По оценке Назима Салеха, при полном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива глобальные поставки могут сократиться на 4,2–5 млн баррелей в сутки, а танкеры придется перенаправлять в обход Африки, что приведет к росту логистических издержек и сроков доставки.

— При базовом сценарии стоимость может вырасти до $120–150 за баррель, тогда как в случае затяжной блокировки и параллельных проблем в Ормузском проливе котировки способны достигнуть $150–200 и выше, что станет одним из наиболее серьезных нефтяных шоков последних десятилетий, — рассказал эксперт.

#Иран #США #нефть #торговля #Саудовская Аравия #Йемен #экономика #политика
