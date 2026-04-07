Тема противостояния США и Израиля, с одной стороны, и Ирана, с другой, продолжает оставаться одной из горячих и наиболее обсуждаемых.

Интернет пестрит противоречивой информацией, в том числе такой: «В Израиле растет недовольство из-за войны с Ираном, однако из-за того, что жители вынуждены постоянно находиться в убежищах, протестные настроения пока не могут выплеснуться на улицы, и люди не могут потребовать прекращения войны»…

В то же время люди, имеющие прямую связь с родственниками и друзьями в Израиле, слышат совсем другое: да, обстрелы действительно происходят, да, это осложняет жизнь, - однако ни паники, ни упаднических настроений не наблюдается...

Так что же происходит на самом деле? Как живут израильтяне в условиях войны, которая, с редкими перерывами, длится уже более 900 дней?

Рассказать об этом мы попросили доктора востоковедения, профессора Дину Лиснянскую; являясь одним из известнейших исследователей в области политического ислама и радикальных исламских движений, она отлично ориентируется в процессах, происходящих, в том числе, на Ближнем Востоке и в Европе. И точно так же, как и многие другие израильтяне, ведет совсем непростой образ жизни — жизни под обстрелами...

Да, время от времени приходится слышать заявления, что, дескать, мы, израильтяне, массово выступаем против войны с Иранским режимом. Скажу сразу: это глупость на грани абсурда. Это все равно что выступать против врача, который спасает вас от угрожающей жизни раковой опухоли, или против полиции, защищающей вас от убийцы.

В израильском обществе есть четкое понимание, почему мы ведем эту войну, и полный консенсус по поводу оправданности этой войны. И этому есть очень простое объяснение.

Есть такая известная фраза: «Если кто-то говорит, что хочет тебя убить — верь ему». Иранский режим десятилетиями твердил, что хочет уничтожить Израиль, более того — с момента образования Исламской республики режим определил уничтожение Израиля как свою стратегическую задачу. И подтверждал это делом: годами финансировал, тренировал и вооружал своих прокси, образовав вокруг Израиля так называемое «огненное кольцо» из террористических группировок - Хамас, Хезболла, Исламский Джихад. Эти и другие, подобные им группировки годами устраивали теракты в Израиле и в других странах (Аргентине, Болгарии и др.) с целью убийства евреев. Сам Иран за последние 2 года ПЕРВЫМ (!) дважды проводил массированные ракетные атаки на Израиль сотнями баллистических ракет — почему говорить сейчас о нападении Израиля на Иран по меньшей мере некорректно. Атаки Ирана на Израиль были крупнейшими разовыми атаками баллистическими ракетами в истории.

И, пожалуй, главное: вопреки всяким международным договоренностям и ограничениям Иран десятилетиями развивал программу создания ядерного оружия, совершенно не скрывая, что оно предназначено именно для уничтожения Израиля. На главной площади в Тегеране даже были установлены часы с обратным отсчетом — сколько еще осталось жить Израилю и его жителям.

Также на протяжении многих лет Израиль подвергался ракетным обстрелам юга и севера со стороны прокси Ирана — Хезболлы и Хамаса, ограничиваясь лишь локальными мерами противодействия. Однако зверская резня 7 октября 2023 года стала «точкой невозврата»; тогда стало окончательно ясно: режим, у которого руки по локоть в крови как израильтян, так и собственного народа, не имеет права на существование.

Конечно, во время войны людям очень тяжело. По нескольку раз в сутки — когда днем, когда ночью, воют сирены, и приходится бежать в убежища. Дети не могут нормально учится, взрослые — нормально работать. Строить какие-то планы, даже краткосрочные, практически невозможно. Есть раненные, есть жертвы среди мирного населения. Режим использует дроны, тяжелую баллистику и даже запрещенные во многих странах кассетные боеприпасы.

Но, опять же, все утверждения о том, что израильтяне «сидят в убежищах и боятся высунуть нос» - полная чепуха: между обстрелами люди ведут нормальный образ жизни, работают магазины, кафе и проч. В случае каких-то разрушений (к счастью, относительно немногочисленных благодаря работе наших легендарных ПВО), прибывают соответствующие службы и приводят все в порядок.

И главное: все в Израиле понимают, что зачем эта война. Она происходит не потому, что этого захотел наш премьер Нетанияху или кто-то еще в Израиле. Нас в эту войну втянул режим, поставивший своей целью, как в свое время Гитлер, «окончательно решить еврейский вопрос».

У нас с Ираном нет противоречий. И воюем мы именно с режимом, а не с народом Ирана. До 1978 года у наших стран исторически складывались добрые отношения; и у нас, и в Иране это помнят и хотят, чтобы они восстановились. И если режим рухнет, они восстановятся.

И, наконец, о поддержке нашего правительства. Израиль - демократическая страна, и демонстрации как против, так и в поддержку правительства — это абсолютно нормально. Но в данном случае разногласий нет: как бы мы ни устали, как бы ни хотели, чтобы война поскорее закончилась, это не может быть окончание просто ради окончания. Результатом должно стать полное устранение угрозы со стороны Иранского режима и его прокси. От этого выиграет не только Израиль, но и народ Ирана, и все страны региона, которые сегодня также подвергаются обстрелам со стороны иранского режима.