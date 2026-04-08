В редкий момент консенсуса политические силы Израиля единодушно критикуют двухнедельное перемирие между США и Ираном. И если левоцентристские политики недовольны премьер-министром Нетаньяху, то консерваторы критикуют Трампа.

Через несколько часов после того, как во вторник вечером было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовала краткое заявление, в котором говорится: "Израиль поддерживает решение Дональда Трампа приостановить удары по Ирану на две недели".

"Израиль также поддерживает усилия США, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты сообщили Израилю, что они привержены достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и его региональными союзниками, в ходе предстоящих переговоров".

Однако внутри Израиля и в политическом спектре страны реакция была далеко не благожелательной.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид подверг Нетаньяху резкой критике, обвинив его в неспособности обеспечить выполнение требований Израиля в рамках прекращения огня.

"Такой дипломатической катастрофы не было за всю нашу историю, - заявил он в своем посте на сайте X, отметив, что "Израиля даже не было за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся ядра нашей национальной безопасности".

"Армия сделала все, что от нее требовалось, общественность проявила удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел политический, стратегический провал и не выполнил ни одной из целей, которые он сам перед собой поставил".

Лапид также сказал, что Израилю потребуются "годы, чтобы восстановить политический и стратегический ущерб, нанесенный Нетаньяху из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования".

Выступая в марте в интервью программе Euronews "12 минут с", Лапид признал, что президента США невозможно убедить или "подтолкнуть" к какому-либо решению, даже со стороны Израиля.

"Дональд Трамп кажется вам человеком, которым можно помыкать? Я так не думаю, - сказал Лапид в интервью Euronews. - Он - президент самой большой военной армии в истории человечества. Он решительный человек".

"Израиль преисполнен благодарности и восхищения за его мужество, за его моральную ясность в этом вопросе, за то, что он решил вступить в эту войну, понимая, что это защита мира на Земле".

Затем Лапид заявил, что, за исключением первой леди США Мелании Трамп, он не думает, что "кто-то может заставить Дональда Трампа сделать то, что он не хочет делать".

Яир Голан, глава левоцентристской партии "Демократы", обвинил Нетаньяху во лжи.

"Нетаньяху солгал. Он обещал "историческую победу" и безопасность для поколений, а на деле мы получили один из самых серьезных стратегических провалов, которые знал Израиль", - написал Голан на платформе Х.

Голан заявил, что после того, как "пролилась кровь, погибли храбрые граждане (и) пали солдаты... ни одна из целей не была достигнута".

"Ядерная программа не была уничтожена, баллистическая угроза остается, режим сохраняется и становится еще сильнее после этой войны", - добавил он.

Консервативные политики Израиля направили свою критику на Трампа.

Авигдор Либерман, глава партии "Исраэль Бейтену", предупредил, что "прекращение огня с Ираном дает режиму аятолл передышку и время для перегруппировки".

"Любое соглашение с Ираном, без отказа от уничтожения Израиля, обогащения урана, производства баллистических ракет и поддержки террористических группировок в регионе, означает, что мы вернемся к новой войне в более тяжелых условиях и с более высокой ценой", - написал Либерман.

Сделка о прекращении огня также была немедленно раскритикована внутри коалиции Нетаньяху, в том числе главой Комитета по национальной безопасности Цвикой Фогель, который обрушился на Трампа на сайте X.

"Дональд, ты выглядел как утка", - написал Фогель.

Фогель не стал комментировать роль Нетаньяху в прекращении огня и удалил это сообщение на X вскоре после публикации.