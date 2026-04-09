Частые угрозы президента США Трампа выйти из НАТО, а также активное использование американской армией дорогостоящих военных средств в Иране, ослабили альянс, заявил Euronews бывший посол США в НАТО.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО, а также конфронтация с европейскими союзниками Америки из-за их отказа присоединиться к войне привели к "худшему кризису", с которым когда-либо сталкивалось НАТО.

"Последние шесть недель были чрезвычайно разрушительными для НАТО", - сказал Даалдер в интервью корреспонденту Euronews Шоне Мюррей.

"Мы видим разделенное НАТО, что было целью сначала Советского Союза, а затем России на протяжении большей части 80 лет", - указал он.

По словам Даалдера, заявления Трампа о том, что США могут не защищать союзников по НАТО от будущей военной агрессии со стороны России или других противников, дестабилизировали альянс и пошатнули мировой порядок.

Он добавил, что шестинедельная война против Ирана привела к истощению военных ресурсов США, поскольку в ходе бомбардировок кампании были уничтожены большие запасы перехватчиков и других ракет.

"Альянс, в котором действительно царит разлад, НАТО, в котором президент Соединенных Штатов говорит: "Я не собираюсь вас защищать", - это хорошее время для проверки НАТО, если вы сидите в Москве", - сказал он.

"Это также хорошее время, чтобы проверить, что вам может сойти с рук на Тайване, если вы сидите в Пекине, потому что большая часть военного потенциала США была перенесена в Персидский залив", - предупредил он.

Даалдер, занимавший пост посла США при бывшем президенте Бараке Обаме с 2009 по 2013 год, назвал войну между США и Ираном "стратегической ошибкой исторического масштаба".

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в Вашингтоне для проведения ряда переговоров, в том числе с Трампом, госсекретарем Рубио, а также министром обороны Питом Хегсетом.

Между тем Дадлер считает, что, на первый взгляд, Иран имеет "перевес" в отношении условий перемирия, согласованного во вторник с целью предотвращения полного "разрушения цивилизации".

Было достигнуто соглашение о возобновлении международных судоходных маршрутов через Ормузский пролив, однако, как сообщается, для прохождения судов потребуется разрешение иранских вооруженных сил.

Иран держит пролив в заложниках в рамках своей мести США и Израилю. Его фактическое закрытие вызвало резкий рост цен на газ и нефть, а также серьезную экономическую неопределенность во всем мире.

Пока неясно, каким образом будет обеспечена безопасность пролива для всех международных перевозок, включая транспортировку нефти и газа из Персидского залива.

"Ормузский пролив был открыт до начала бомбардировок", - сказал Даалдер.

"Теперь корабли могут проходить через него. Мы не знаем, сколько. Мы не знаем, когда. Мы не знаем, где. И в любом случае иранцы заявляют, что сохранят контроль", - сказал он.

"Это масштабное изменение в пользу Ирана и в ущерб не только Соединенным Штатам и Израилю", - сказал он.