Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что Эстония ежедневно извлекает уроки из войны в Украине, и эти уроки, а также военные рекомендации командующего Силами обороны привели к решению приостановить программу закупки новых боевых машин стоимостью более 500 миллионов евро.

По словам Певкура, в рамках этой программы боевые машины пехоты должны были начать поступать в Эстонию в 2029–2030 годах.

«Мы продлим срок службы имеющихся боевых машин CV90 как минимум на десять лет. На это уйдет довольно значительная сумма, но это, безусловно, в разы дешевле, чем их полная замена», — рассказал министр обороны.

По словам Певкура, теперь Эстония сосредоточится на увеличении огневой мощи, мобильности и ситуационной осведомленности Сил обороны, а также на беспилотных системах.

«Мы следим за ситуацией и идем в ногу со временем, учитывая уроки, которые извлекаем из войны в Украине. Дополнительное финансирование обязательно получат „глаза и уши“ ПВО для улучшения ситуационной осведомленности; в ближайшие годы эти сферы будут значительно усилены», — сказал он.

Необходимость усиления возможностей по обнаружению и отражению атак дронов наглядно продемонстрировали события последних недель, когда беспилотники оказались в воздушном пространстве Эстонии. В ночь на 31 марта один дрон упал в поле в волости Кастре в Тартумаа, а ранним утром 25 марта другой врезался в трубу электростанции Аувере в Нарве.