Эстония готовится к возможной блокаде: должны продержаться 30 дней без помощи 1 950

В мире
Дата публикации: 10.04.2026
ERR
Изображение к статье: Эстония готовится к возможной блокаде: должны продержаться 30 дней без помощи

Эстония утвердила обновленный оборонный план на случай полной блокады со стороны противника. Согласно новой стратегии, страна должна быть готова функционировать автономно до 30 дней без внешней поддержки, включая помощь союзников по НАТО. Об этом сообщает ERR.

Документ предусматривает сценарий, при котором Эстония может оказаться изолированной одновременно с воздуха, моря и суши. В таком случае государство должно обеспечить работу ключевых систем и поддержание жизнедеятельности общества до восстановления внешних каналов помощи.

Отдельное внимание уделено подготовке населения. Власти ожидают, что каждый житель будет иметь запасы для выживания минимум на семь дней без государственной поддержки - речь идет о воде, пище, топливе, связи, электроэнергии и доступе к информации через медиа.

Также Таллинн меняет подход к военной доктрине. Теперь акцент делается не только на обороне территории, но и на принципе "активной обороны", который допускает возможность нанесения ударов по территории противника. Главная цель - не допустить боевых действий на эстонской земле.

В новой стратегии Россия названа ключевой угрозой евроатлантической безопасности. Ее политика характеризуется как империалистическая и направленная на изменение системы безопасности в Европе. В документе также упоминаются страны, которых в Эстонии считают партнерами Москвы, включая Китай, Беларусь, Северную Корею и Иран.

#НАТО #Эстония #безопасность #геополитика #оборона #стратегия #Россия #политика
