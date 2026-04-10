Фрегат РФ «Адмирал Григорович» провел подсанкционные суда через Ла-Манш 3 505

Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фрегат РФ «Адмирал Григорович» провел подсанкционные суда через Ла-Манш

Российский военный фрегат "Адмирал Григорович" в сопровождении двух гражданских танкеров совершил переход через Ла-Манш. Как сообщает британское издание The Guardian, за перемещением группы внимательно следило вспомогательное судно Королевского ВМФ Великобритании RFA Tideforce.

Особую обеспокоенность британской стороны вызвал тот факт, что российское боевое судно выступало в роли конвоя для танкеров, которые находятся под санкционным давлением. Британское военное судно следовало за российской группой на протяжении всего маршрута через пролив, контролируя соблюдение морских протоколов и фиксируя передвижение объектов.

Использование военного фрегата в качестве эскорта для коммерческих судов рассматривается военными аналитиками как демонстрация силы и попытка Москвы обеспечить безопасность своих логистических цепочек в стратегически важных акваториях НАТО.

По официальным данным, проход совершался в международных водах, однако в Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что внимательно следят за любыми перемещениями российских судов вблизи своих границ. Инцидент завершился без прямых столкновений.

Редакция BB.LV
Видео