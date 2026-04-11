В ЕС заработала новая система пересечения границ

Дата публикации: 11.04.2026
10 апреля состоялся ее полноценный запуск на внешних границах всех 29 стран Шенгенской зоны.

В ЕС полноценно заработала система пересечения границ без штампа в паспорте. Электронная система въезда и выезда EES (Entry Exit System) разрабатывалась 10 лет и начала работу в тестовом режиме 12 октября, сообщает Deutsche Welle.

10 апреля состоялся ее полноценный запуск на внешних границах всех 29 стран Шенгенской зоны, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. Система заменит ручные штампы в паспортах цифровой регистрацией и напрямую затронет каждого путешественника из стран, не входящих в ЕС, включая туристов, деловых путешественников и транзитных пассажиров.

За полгода тестирования системы 27 000 граждан третьих стран было отказано в допуске в Евросоюз. Из них почти 700 человек были идентифицированы как представляющие угрозу безопасности сообщества. Всего за указанный период было зарегистрировано более 52 млн въездов и выездов. Речь идет о путешествовавших в одну или несколько из 29 европейских стран с целью краткосрочного пребывания.

В EES участвуют все страны ЕС, за исключением Ирландии и Кипра, а также страны, не входящие в Евросоюз: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Проверки осуществляются в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах. Граждан третьих стран, обладающих ВНЖ в странах Шенгенской зоны, правило не касается.

При первом контакте с новой системой необходимо сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно. Регистрироваться надо либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов.

