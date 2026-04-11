В субботу продолжаются взаимные атаки армии Израиля и ливанской шиитской террористической группировки "Хизбалла", сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Рано утром произошли израильские авиаудары в районе Набатии на юге страны, сообщает Ливанское государственное новостное агентство. В результате удара было разрушено жилое здание, погибли три человека.

Атаки произошли и в других южных районах.

Армия Израиля заявила, что продолжает предотвращать атаки "Хизбаллы", и опубликовала видеозаписи ударов по пусковым установкам ракет группировки, которые были уничтожены, а также по боевикам, обстрелянным после запуска ракет по Израилю. В свою очередь, "Хизбалла" вновь заявила об атаках на израильские позиции.

Интенсивность взаимных атак в последнее время снизилась после того, как израильские вооружённые силы провели в Ливане масштабную волну ударов.

Армия Израиля заявила, что уничтожила более 4300 объектов "Хизбаллы" в Ливане и ликвидировала более 1400 боевиков группировки с начала войны между Израилем и поддерживаемой Ираном шиитской группировкой "Хизбалла", начавшейся 2 марта.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил американской телекомпании NBC, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который заявил о намерении сократить число ударов. Однако позже Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу с "Хизбаллой" и не остановится, пока не будет обеспечена безопасность жителей северных районов страны.

Представитель Государственного департамента США подтвердил, что ведомство планирует на следующей неделе провести переговоры с Израилем и Ливаном. Ожидается, что основное внимание на них будет уделено разоружению "Хизбаллы". Группировка обладает значительным политическим влиянием в Ливане, хотя действует вне государственного контроля. Также планируется обсудить установление мирных отношений между двумя странами, сообщили в офисе Нетаньяху.

Израильские СМИ сообщили, что переговоры в Вашингтоне первоначально пройдут на уровне послов.

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, которое поддерживает Израиль, однако ситуация остаётся напряжённой, поскольку Израиль продолжает наносить удары по целям "Хизбаллы" в Ливане.