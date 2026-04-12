Партия "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра лидирует на парламентских выборах в Венгрии по итогам подсчета 66,69% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро (NVI).

По этой информации, "Тиса" получает 137 мест в парламенте, а партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана и входящая в союз с ней Христианско-демократическая народная партия (KDNP) - 55 мест. Еще на семь мест предварительно может рассчитывать ультраправое движение "Наша Родина". Таким образом, "Тиса" на данный момент получает более двух третей мест в парламенте, а значит - и конституционное большинство.

Мадьяр: Орбан поздравил меня с победой

Лидер оппозиционной "Тисы" Мадьяр рассказал, что Орбан уже поздравил его, сквозь зубы, с победой на рекордных по явке выборах. "Премьер-министр Виктор Орбан только что позвонил, чтобы поздравить нас с нашей победой", - написал политик на своей странице в X. В Будапеште сторонники "Тисы" уже празднуют победу на парламентских выборах, сообщила корреспондентка "Немецкой волны".

Орбан же выступил с речью перед сторонниками "Фидес" в венгерской столице. "Я поздравил победившую партию. Мы будем служить венгерскому народу и нашей родине, и будучи в оппозиции", - сказал действующий премьер-министр.

Противостояние Орбана и Мадьяра

Как мы уже писали, 62-летний Орбан находится у власти с 2010 года. На нынешних выборах впервые появился оппозиционный кандидат, способный одержать победу - 45-летний Мадьяр. Ранее он был членом молодежного крыла "Фидес", а партию "Тиса" возглавил только два года назад.

Среди проблем, на которые могут указывать недовольные правительством Орбана граждане, - плохое состояние общественной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, а также коррупция. Мадьяр же, по его словам, намерен жестко бороться с коррупцией, проводить "системные изменения", а также представить новую конституцию. Кроме того, он выступает за дистанцирование Венгрии от России и возвращение входящей в Евросоюз страны в качестве надежного союзника НАТО, объясняет "Немецкая волна".