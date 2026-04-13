В связи с поражением партии действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Fidesz» на парламентских выборах ожидаются радикальные изменения в позиции Венгрии по вопросам, касающимся Украины, в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 заявил исследователь Латвийского института внешней политики Сандис Шрадерс.

"Я думаю, что это будет одна из сфер, которую Венгрия изменит — отношения с Брюсселем, отношения с Украиной, со всеми странами, которые поддерживали Украину. Думаю, здесь можно ожидать наиболее радикальных изменений", — отметил эксперт.

В то же время во внутренней политике пока не наблюдается громких приоритетов, выдвинутых новой политической элитой.

"Мы можем ожидать постепенной смены администрации, связанной с вопросами коррупции, из-за которых было приостановлено финансирование со стороны фондов Европейского союза. [...] Не думаю, что новой политической элите стоит слишком стремиться к радикальным изменениям. Считаю, что сейчас Венгрии дан мандат на длительную трансформацию, чтобы страна вернулась на тот путь, который был утрачен 16 лет назад", — прокомментировал Шрадерс.

Ранее сообщалось, что предварительные результаты подсчёта голосов показывают, что на парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в воскресенье, уверенно лидирует находящаяся в оппозиции консервативная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра.