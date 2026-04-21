За отход от демократии Сербия может потерять 1,5 млрд евро из фондов ЕС 2 507

Дата публикации: 21.04.2026
Если Сербия продолжит отход от демократических норм, она может лишиться доступа примерно к 1,5 миллиарда евро из фондов Европейского союза (ЕС), предупредила в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Международные наблюдатели сообщают, что на прошедших в прошлом месяце выборах в десяти муниципалитетах Сербии были зафиксированы насилие и нарушения.

«Мы всё больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии», — заявила Кос депутатам Европейского парламента (ЕП). Она отметила, что Европейская комиссия (ЕК) оценивает, соответствует ли страна условиям для получения выплат в рамках финансовых инструментов ЕС.

Кос указала, что ЕК обеспокоена рядом аспектов — от законов, подрывающих независимость судебной власти, до подавления протестующих и ограничения независимых СМИ.

Сербия может претендовать на значительную часть средств ЕС, предназначенных для стимулирования экономического роста в странах-кандидатах, при условии проведения реформ. По словам комиссара, Белград уже получил 110 миллионов евро.

С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС усилил усилия по интеграции стран Западных Балкан, опасаясь попыток Москвы дестабилизировать регион.

Президент Сербии Александр Вучич заявляет о стремлении к вступлению страны в ЕС, однако одновременно сохраняет тесные отношения с Россией. Он проигнорировал предупреждения ЕС и в прошлом году посетил Москву, чтобы принять участие в праздновании так называемого Дня Победы 9 мая.

В прошлом месяце Сербию посетили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.

Ожидается, что в ближайшие недели комиссия представит срочное заключение по итогам своей оценки. Кос заявила, что Брюссель ожидает от Сербии полного приведения законодательства о судебной системе в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и восстановления независимости СМИ. «Сербия должна добиться результатов», — подчеркнула она.

Автор - Юлия Баранская
