Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мадьяр предложил восстановить «Австро-Венгерскую империю» 0 461

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадьяр предложил восстановить «Австро-Венгерскую империю»
ФОТО: twitter

Венгерская политика переживает тектонический сдвиг, последствия которого выходят далеко за пределы Будапешта. Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, чей успех на апрельских выборах 2026 года положил конец многолетнему доминированию Виктора Орбана, представил свое видение будущего региона. В центре его программы - идея тесного союза стран, некогда входивших в состав Австро-Венгерской монархии, что уже вызвало оживленные дискуссии в Брюсселе и Вашингтоне.

Как сообщило издание, стратегия Мадьяра заключается в создании мощного центральноевропейского ядра внутри ЕС. По мнению политика, более тесная интеграция Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии и Словении позволит региону выступать единым фронтом и эффективно противостоять влиянию как крупных западных держав ЕС, так и давлению со стороны Москвы. Мадьяр подчеркнул, что речь не идет о восстановлении монархии в ее историческом виде, а о формировании "нового центра силы", который вернет Центральную Европу на политическую карту мира в качестве субъекта, а не объекта международной политики.

Экономическая часть программы Мадьяра также опирается на региональное сотрудничество: от совместных инфраструктурных проектов до создания единого энергетического рынка. Ожидается, что этот "неоавстро-венгерский" курс станет основной темой первых официальных визитов нового венгерского лидера в соседние столицы, которые запланированы на ближайшие месяцы. Таким образом, апрель 2026 года стал отправной точкой для новой геополитической конфигурации в самом сердце Европы.

×
Читайте нас также:
#геополитика #политика #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео