Венгерская политика переживает тектонический сдвиг, последствия которого выходят далеко за пределы Будапешта. Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, чей успех на апрельских выборах 2026 года положил конец многолетнему доминированию Виктора Орбана, представил свое видение будущего региона. В центре его программы - идея тесного союза стран, некогда входивших в состав Австро-Венгерской монархии, что уже вызвало оживленные дискуссии в Брюсселе и Вашингтоне.

Как сообщило издание, стратегия Мадьяра заключается в создании мощного центральноевропейского ядра внутри ЕС. По мнению политика, более тесная интеграция Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии и Словении позволит региону выступать единым фронтом и эффективно противостоять влиянию как крупных западных держав ЕС, так и давлению со стороны Москвы. Мадьяр подчеркнул, что речь не идет о восстановлении монархии в ее историческом виде, а о формировании "нового центра силы", который вернет Центральную Европу на политическую карту мира в качестве субъекта, а не объекта международной политики.

Экономическая часть программы Мадьяра также опирается на региональное сотрудничество: от совместных инфраструктурных проектов до создания единого энергетического рынка. Ожидается, что этот "неоавстро-венгерский" курс станет основной темой первых официальных визитов нового венгерского лидера в соседние столицы, которые запланированы на ближайшие месяцы. Таким образом, апрель 2026 года стал отправной точкой для новой геополитической конфигурации в самом сердце Европы.