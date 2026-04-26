После стрельбы на ужине с Дональдом Трампом Букингемский дворец проведет дополнительные консультации по поводу безопасности предстоящего визита короля Карла в США, сообщил представитель Букингемского дворца.

Государственный визит Карла III и королевы-консорта Камиллы в США должен состояться уже на следующей неделе — с 27 по 30 апреля. Однако теперь во дворце заявили, что проведут несколько дополнительных консультаций с американскими коллегами, чтобы решить, повлияет ли случившееся на планы поездки.

«Король в полной мере осведомлен о происходящем и с большим облегчением узнал, что президент, первая леди и все гости не пострадали», — подчеркнули в Букингемском дворце.

Сам Трамп пообещал королевской чете «прекрасный банкетный ужин» и признался, что с нетерпением ждет встречи.