Началось! Букингемский дворец проверит охрану короля перед поездкой в США

В мире
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Началось! Букингемский дворец проверит охрану короля перед поездкой в США

После стрельбы на ужине с Дональдом Трампом Букингемский дворец проведет дополнительные консультации по поводу безопасности предстоящего визита короля Карла в США, сообщил представитель Букингемского дворца.

Государственный визит Карла III и королевы-консорта Камиллы в США должен состояться уже на следующей неделе — с 27 по 30 апреля. Однако теперь во дворце заявили, что проведут несколько дополнительных консультаций с американскими коллегами, чтобы решить, повлияет ли случившееся на планы поездки.

«Король в полной мере осведомлен о происходящем и с большим облегчением узнал, что президент, первая леди и все гости не пострадали», — подчеркнули в Букингемском дворце.

Сам Трамп пообещал королевской чете «прекрасный банкетный ужин» и признался, что с нетерпением ждет встречи.

#США #президент #Дональд Трамп #безопасность #король Карл III #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
