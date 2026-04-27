В Эстонии раскритиковали своего президента, заговорившего о возможном диалоге с Россией 4 406

В мире
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Эстонии раскритиковали своего президента, заговорившего о возможном диалоге с Россией

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что высказывания президента Алара Кариса о необходимости диалога с Россией вызывают у него раздражение.

Карис сегодня заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

"Последнее заявление президента Кариса о том, что Эстония и Европа должны быть готовы к диалогу с Россией, вызывает удивление. Я, как и многие эстонцы, не понимаю, в чем заключается программа президента, его общий план", – отреагировал на это Ляэнеметс.

По его мнению, заявления эстонского президента резко расходятся с действующей внешней политикой и политикой безопасности как Эстонии, так и Европы.

Ляэнеметс считает, что парламент и эстонский народ требуют ответов и более широких объяснений от президента.

"Россия надеялась, что Запад в конце концов устанет и сломается. Европа это знает; мы сохраняем единство и стремимся сломать Россию. Сообщение Кариса о подготовке к переговорам противоречит нашим усилиям. Россия воспринимает это как признак раскола в единстве Запада и делает вывод, что военным путем можно в конце концов получить то, чего она хочет. Я не понимаю логики президента Кариса по поводу того, куда это нас должно привести", – заявил политик.

#Эстония #президент #безопасность #парламент #дипломатия #переговоры #внешняя политика #Россия #политика
