Дебаты о возможном возвращении к обязательной военной службе оказывают влияние: все больше молодых людей в Германии подают заявления об отказе от военной службы по соображениям совести.

Число отказников от военной службы по соображениям совести в Германии значительно увеличивается. В первом квартале 2026 года соответствующие заявления уже подали 2 656 человек. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на информацию Федерального ведомства по делам семьи и функциям гражданского общества (BAFzA).

Это означает, что всего за три месяца уже достигнута значительная часть общего числа заявлений за предыдущий год. В 2025 году было зарегистрировано 3867 заявлений, по сравнению с чуть менее чем 3000 в 2024 году.

Если эта тенденция сохранится, то количество отказов в этом году может быть больше, чем когда-либо с момента приостановки обязательной военной службы в 2011 году.

Новые правила военной службы вызывают вопросы

Основной причиной роста считается текущая ситуация в сфере безопасности, и прежде всего, реформа обязательной военной службы, вступившая в силу в начале года. Среди прочего, она предусматривает обязательную службу для молодых людей, родившихся в 2008 году и позже.

Цель правительства Германии – привлечение большего числа добровольцев в Бундесвер (вооруженные силы Германии). В случае неудачи Бундестаг (немецкий парламент) может активировать так называемую обязательную военную службу.

Пока политики обсуждают расширение вооруженных сил, многие молодые люди реагируют на это скептически. Перспектива службы в вооруженных силах увеличивает число заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести - признак растущей неуверенности в условиях напряженной международной обстановки.

Обсуждение возможного требования о получении разрешения на длительные зарубежные поездки для трудоспособных мужчин также вряд ли способствовало увеличению набора в Бундесвер.

Ситуация в сфере безопасности остается напряженной

Интересно отметить, что растет не только число отказников по соображениям совести. Люди, которые уже заявили о своем отказе от службы по соображениям совести, также пересматривают свое решение. Это произошло в 781 случае в 2025 году и 233 раза в первом квартале 2026 года.

Ситуация в сфере безопасности считается напряженной. Министр обороны Борис Писториус недавно дал понять, насколько серьезной считает ситуацию правительство Германии: "Мир стал более непредсказуемым и, да, надо сказать, более опасным".

Правительство Германии преследует амбициозные цели по расширению вооруженных сил. В своей недавно представленной военной стратегии Писториус ставит цель иметь в бундесвере не менее 260 000 действующих солдат. Вместе с резервистами это число должно достичь как минимум 460 000 мужчин и женщин, что сделает армию ФРГ одной из крупнейших в Европе.

Новый президент ассоциации резервистов Бастиан Эрнст недавно призвал повысить возрастной ценз для резервистов до 70 лет , чтобы укрепить обороноспособность Германии. В настоящее время максимальный возраст для резервистов бундесвера составляет 65 лет.

Многие молодые люди, очевидно, реагируют на эти изменения с растущим скептицизмом - и сознательно принимают решение не служить в вооруженных силах, о чем свидетельствует растущее число отказников по соображениям совести.

Окажет ли рост числа отказников по соображениям совести долгосрочное влияние на организацию военной службы, вероятно, будет зависеть от того, сколько добровольцев удастся привлечь в бундесвер.