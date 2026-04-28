Король Великобритании Карл III прибыл в США на фоне проблем в американо-британских отношениях из-за войны в Иране. Дональд и Мелания Трамп приняли британского монарха и его супругу Камиллу в Белом доме.

Король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла, в понедельник, 27 апреля, прибыли с официальным визитом в Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания Трамп приняли британскую королевскую чету в Белом доме в Вашингтоне, пишет DW.

Во вторник Карл III планирует выступить с речью перед обеими палатами Конгресса США. Это будет второе в истории выступление британского монарха перед американским парламентом - до этого речь в Конгрессе произнесла Елизавета II в 1991 году. Затем король и королева Великобритании отправятся в Нью-Йорк для участия в мероприятии, посвященном памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Нынешний визит британского монарха в Соединенные Штаты - первый с 2007 года. Он проходит при усиленных мерах безопасности из-за стрельбы, которая произошла вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа.

Охлаждение отношений Вашингтона и Лондона

Агентство Associated Press отмечает, что Карл III приехал в США c "деликатной" миссией - речь идет о попытке восстановить традиционно близкие американо-британские отношения, пошатнувшиеся в последнее время из-за войны США и Израиля с Ираном. В марте премьер Соединенного Королевства Кир Стармер не разрешил США использовать британские базы для ударов по Ирану и отказался направить британские военные корабли в Ормузский пролив.

В опубликованном 1 апреля интервью британской газете The Telegraph Трамп заявил, что флот Соединенного Королевства и не смог бы разблокировать Ормузский пролив, поскольку его корабли "слишком старые". Страны НАТО в целом Трамп назвал "трусами" из-за их позиции по поводу войны в Иране. Глава Белого дома сравнил альянс с "бумажным тигром" и заявил, что "всерьез размышляет" над выходом из него.

В свою очередь, Стармер в начале апреля в интервью ITV News заявил, что "сыт по горло" тем, что счета британцев за энергию "то растут, то падают" "из-за действий (президента России Владимира. - Ред.) Путина или Трампа по всему миру". В колонке для издания The Guardian британский премьер указал, что его правительство инвестирует в энергетику Великобритании, чтобы "освободиться от тиранов, манипулирующих ценами на газ".

При этом Трамп в марте говорил, что охлаждение отношений между Вашингтоном и Лондоном никак не отразится на визите британского монарха, потому что Карл III "не имеет никакого отношения" к НАТО и является, по словам президента США, "отличным парнем" и "другом".