Министерство внутренних дел Эстонии подготовило поправки к закону об ограничении на приобретение недвижимости. Изменения, которые коснутся граждан России и Беларуси, должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Гражданам России и Беларуси, не имеющим постоянного вида на жительство в Эстонии, будет запрещено приобретать недвижимость в стране. Министерство внутренних дел Эстонии уже подготовило поправки к соответствующему закону, сообщило в понедельник, 27 апреля, Эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Запрет также распространится на компании этих государств и юрлица, в которых эти граждане являются фактическими бенефициарами. Кроме того, он коснется квартир - до сих пор эти объекты находились вне сферы применения закона об ограничении приобретения недвижимости.

Документ не имеет обратной силы и не будет применен к имеющим долгосрочный вид на жительство в стране. В то же время у правительства сохранится возможность в исключительных случаях все же выдавать разрешение на покупку.

"Цель - защита безопасности эстонского государства"

"Предлагаемая мера представляет собой умеренное и легитимное ограничение, которое служит крайне весомой цели - защите безопасности эстонского государства", - говорится в пояснительной записке.

По оценке составителей, проект также соответствует праву ЕС, которое допускает ограничение свободного движения капитала из соображений общественного порядка.

"У лиц сохраняется возможность арендовать или снимать недвижимость, а правительство республики может по значимой для государства причине или из гуманитарных соображений выдать разрешение на приобретение недвижимости", - подчеркивается в записке далее. Поправки вступят в силу с 2027 года

Ограничение затронет примерно 600 сделок в год. Поправки должны вступить в силу 1 января 2027 года.

На апрель 2025 года 36 952 гражданина РФ и 896 - Беларуси были владельцами недвижимости в Эстонии. На январь этого года в Эстонии проживали 7797 граждан России с временным видом на жительство и 70 237 - с постоянным видом на жительство, а также 1476 граждан Беларуси с временным видом на жительство и 1190 - с постоянным, пишет "Немецкая волна".