Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость 0 95

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость

Министерство внутренних дел Эстонии подготовило поправки к закону об ограничении на приобретение недвижимости. Изменения, которые коснутся граждан России и Беларуси, должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Гражданам России и Беларуси, не имеющим постоянного вида на жительство в Эстонии, будет запрещено приобретать недвижимость в стране. Министерство внутренних дел Эстонии уже подготовило поправки к соответствующему закону, сообщило в понедельник, 27 апреля, Эстонское национальное телерадиовещание ERR.

Запрет также распространится на компании этих государств и юрлица, в которых эти граждане являются фактическими бенефициарами. Кроме того, он коснется квартир - до сих пор эти объекты находились вне сферы применения закона об ограничении приобретения недвижимости.

Документ не имеет обратной силы и не будет применен к имеющим долгосрочный вид на жительство в стране. В то же время у правительства сохранится возможность в исключительных случаях все же выдавать разрешение на покупку.

"Цель - защита безопасности эстонского государства"

"Предлагаемая мера представляет собой умеренное и легитимное ограничение, которое служит крайне весомой цели - защите безопасности эстонского государства", - говорится в пояснительной записке.

По оценке составителей, проект также соответствует праву ЕС, которое допускает ограничение свободного движения капитала из соображений общественного порядка.

"У лиц сохраняется возможность арендовать или снимать недвижимость, а правительство республики может по значимой для государства причине или из гуманитарных соображений выдать разрешение на приобретение недвижимости", - подчеркивается в записке далее. Поправки вступят в силу с 2027 года

Ограничение затронет примерно 600 сделок в год. Поправки должны вступить в силу 1 января 2027 года.

На апрель 2025 года 36 952 гражданина РФ и 896 - Беларуси были владельцами недвижимости в Эстонии. На январь этого года в Эстонии проживали 7797 граждан России с временным видом на жительство и 70 237 - с постоянным видом на жительство, а также 1476 граждан Беларуси с временным видом на жительство и 1190 - с постоянным, пишет "Немецкая волна".

Читайте нас также:
#Эстония #недвижимость #миграция #безопасность #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 1 мая у латвийских рыбаков – праздник!
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: 1 мая у латвийских рыбаков – праздник!
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео