НАТО обсуждает возможность отказаться от ежегодных саммитов

Дата публикации: 28.04.2026
В НАТО обсуждают возможность отказаться от ежегодных саммитов и перейти к более редкому формату встреч лидеров альянса, сообщает LETA со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного европейского чиновника и пяти дипломатов стран-членов НАТО, во внутренних дискуссиях рассматривается вариант проведения саммитов раз в два года. Некоторые страны также допускают, что саммит 2028 года может не состояться, однако окончательное решение еще не принято.

Reuters напоминает, что другие дипломаты и аналитики уже давно утверждают, что ежегодные саммиты создают давление для достижения крупных результатов, что снижает возможности долгосрочного планирования.

В то же время агентство отмечает, что обсуждения имеют более широкий характер и не ограничиваются только отдельными политическими обстоятельствами.

Один из собеседников агентства выразил мнение, что лучше проводить саммиты реже, чем проводить неудачные саммиты.

При этом представитель НАТО подчеркнул, что альянс продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а между саммитами союзники будут и дальше консультироваться и принимать решения по общим вопросам безопасности.

#НАТО #Европа #безопасность #дипломатия #политика
