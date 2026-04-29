Министр обороны Норвегии: У России не будет шансов в войне с НАТО 2 567

Дата публикации: 29.04.2026
Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что в случае потенциального военного противостояния НАТО с Россией у Альянса не будет сомнений в превосходстве, прежде всего в воздушном пространстве. Об этом он рассказал в интервью TVP World.

Министр подчеркнул, что Россия остается ослабленной из-за затяжной войны против Украины. "Путин не способен победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО", - заявил он.

Сандвик также отметил, что российские сухопутные силы понесли значительные потери, а их позиции в Арктическом регионе и вдоль границы с Норвегией ослабли, несмотря на отдельную активизацию подводной и воздушной деятельности РФ.

В то же время министр призвал страны Европы ускорить наращивание оборонных расходов и развитие оборонной промышленности, подчеркнув необходимость долгосрочного укрепления безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

#НАТО #Украина #безопасность #оборона #Россия #политика
