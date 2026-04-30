Экономист украинского происхождения в США Роман Шеремета в социальной сети «X» опубликовал запись, в которой, ссылаясь на слова министра финансов Украины Сергея Марченко, наглядно объясняет потери и выгоды России в случае нападения на страны Балтии.

Нападение на страны Балтии вполне вероятно — и вот почему. Есть как минимум три причины.

Во-первых и главное: Россия ничем не рискует

Независимо от того, как будут развиваться события в случае оккупации стран Балтии, России хуже не станет. Санкции уже введены. Европа больше не покупает её нефть и газ. Украине поставляется оружие.

С чисто военной точки зрения Россия также ничем не рискует. У неё есть ядерное оружие, поэтому если она победит и оккупирует страны Балтии или даже их часть, никто не сможет её оттуда вытеснить.

Но если она проиграет, то не потеряет свою территорию. Она просто отступит к своим границам, и НАТО не вторгнется на территорию России именно из-за наличия ядерного оружия.

Так почему бы не попробовать?

Вторая причина: цели войны

Цели России выходят далеко за рамки оккупации стран Балтии. Прежде всего Россия заинтересована в ослаблении или разрушении НАТО и ЕС. С этой точки зрения любой территориальный успех в странах Балтии будет считаться победой.

Даже если Россия не захватит Вильнюс или Таллин, а лишь несколько приграничных населённых пунктов, это всё равно будет победой, так как продемонстрирует неспособность НАТО защитить своих членов.

И снова — почему бы не попробовать?

Третья причина: наличие ресурсов

У России достаточно сил и ресурсов в потенциальной зоне конфликта, чтобы выполнять военные задачи и достигать приемлемого результата. В Ленинградском военном округе находится около 70 000 боеспособных военнослужащих, которых можно легко усилить резервами с украинского фронта. Эта армия механизирована, располагает примерно 700 танками и большим количеством бронетехники. Отдельно следует отметить компонент беспилотников, у которого у НАТО практически нет полноценного аналога и который может существенно изменить баланс сил в случае вторжения.

Если сил достаточно — почему бы не попробовать?

Таким образом, сейчас складывается следующая ситуация: у России есть достаточно ресурсов для достижения своих целей в странах Балтии, и при любом сценарии развития событий для неё нет явно негативного исхода.

Ситуация во многом напоминает ту, что была перед вторжением в Украину, особенно с учётом закона, позволяющего Путину «защищать русских за рубежом», который Госдума быстро приняла.

Страны Балтии помогали нам больше, чем кто-либо другой, поэтому я искренне надеюсь, что наши друзья не столкнутся с войной. Но чтобы сохранить мир, нужно готовиться к большой войне. Очень хорошо, что наши балтийские друзья извлекли уроки из ошибок Украины и построили оборонительные линии и укрепления для отражения возможного вторжения. Я очень надеюсь, что Россия «сломает зубы» о Балтию так же, как это произошло в Украине.