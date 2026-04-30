Россия может уничтожить тысячи спутников одним взрывом, США готовятся – Forbes 4 964

Дата публикации: 30.04.2026
УНИАН
Запад готовится к возможному конфликту на орбите и риску ядерного удара по спутникам.

Растущие опасения относительно возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе заставляют США и их союзников ускорять разработку систем защиты спутников и готовиться к потенциальному конфликту на орбите, пишет Forbes.

Эксперт по космической безопасности Виктория Самсон из Фонда безопасного мира подчеркнула, что все больше признаков свидетельствуют о модернизации российских противоспутниковых систем.

Ядерная угроза в космосе

Особое беспокойство вызывает российская система "Нудоль", которую могут адаптировать для использования ядерной боеголовки. В случае взрыва на низкой околоземной орбите это может вызвать мощный электромагнитный импульс и уничтожить большое количество спутников.

По оценкам исследователей, подобный взрыв способен не только вывести из строя орбитальную инфраструктуру, но и представлять смертельную угрозу для экипажей космических станций.

Реакция Запада

После того как Белый дом классифицировал такие разработки как угрозу высокого уровня, Министерство обороны США активизировало работу над системами противодействия. В частности, рассматривается адаптация существующих ПРО, таких как Aegis, для уничтожения вражеских спутников.

Кроме того, США работают над масштабным проектом противоракетного щита "Золотой купол", который может включать орбитальные перехватчики для уничтожения ракет еще на старте.

По оценкам экспертов, стоимость создания такой системы может составить от сотен миллиардов до нескольких триллионов долларов в течение двух десятилетий.

Аналитики предупреждают, что развертывание космических систем обороны может спровоцировать новую гонку вооружений, а также сделать орбиту еще более уязвимой в случае эскалации.

Под угрозой спутники и связь

Среди потенциальных целей России называют и спутниковые сети, в частности систему SpaceX и ее проект Starlink, который обеспечивает связь, в том числе в Украине.

Даже один ядерный взрыв в космосе может вывести из строя тысячи спутников и парализовать глобальные коммуникации.

На этом фоне в Вашингтоне не исключают жесткие сценарии реагирования – от перехвата запусков до превентивных действий против инфраструктуры.

