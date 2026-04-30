Украинцы всё меньше верят в гарантии безопасности со стороны США и Европы – опрос

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
УНИАН
Изображение к статье: Украинцы всё меньше верят в гарантии безопасности со стороны США и Европы – опрос
ФОТО: пресс-фото

По сравнению с результатами опроса, проводившегося в январе 2026 года, у украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны США, так и со стороны Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 20 по 27 апреля текущего года.

Отмечается, что если в начале этого года 59% украинцев ожидали, что в случае повторного нападения Европа предоставит необходимую поддержку для отражения нападения, то сейчас этот показатель составляет уже 52%.

Также стало больше тех, кто не верит, что Европа предоставит необходимую поддержку – с 31% до 41%.

Однако, как отмечает КМИС, все же пока среди украинцев больше тех, кто верит в гарантии безопасности со стороны Европы.

Примечательно, что в случае с США изменения кардинальные. Если в январе наблюдался паритет тех, кто верит и не верит, то сейчас, в апреле, большинство украинцев не верят, что США окажут необходимую поддержку.

В частности, доля тех, кто не верит в это, выросла с 40% до 57%. Кроме того, с 39% до 27% стало меньше тех, кто доверяет гарантиям безопасности со стороны США.

Социологи отметили, что в случае с США по сравнению с Европой вдвое больше тех, кто затруднился и не смог ответить на вопрос – 16% против 7%.

Другие данные соцопросов

Ранее УНИАН сообщал, что по данным опроса КМИС, украинцы стали хуже относиться к полякам, но лучше к этническим русским, проживающим в Украине. В частности, украинцы лучше всего относятся к украиноязычным гражданам (индекс 2,4) и русскоязычным украинцам (3,5). Это означает, что большинство опрошенных готовы допускать представителей этих групп в свой ближайший круг – в качестве членов семьи и близких друзей. Указывается, что далее следуют евреи-жители Украины, канадцы и немцы (индексы около 3,9). За ними – поляки, французы и американцы (индексы около 4–4,1).

Также мы писали, что исследование о медиапотреблении украинцев указывает на то, что 62% украинцев в возрасте от 14 лет общаются на украинском языке в быту, на работе и во время учебы. То есть, 6 из 10 украинцев в повседневной жизни общаются на украинском языке. Исследование было проведено в феврале-марте 2026 года компанией Gradus по заказу Министерства культуры Украины. Обычно на украинском общаются 62% опрошенных, а на русском – 17%, еще 19% используют украинский и русский языки в равной степени.

