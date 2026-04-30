Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон 0 949

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
ФОТО: Unsplash

Пилот коммерческого рейса в США в среду сообщил, что в его самолет на высоте нескольких сотен метров мог врезаться дрон, когда лайнер готовился к посадке в аэропорту, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Записанный разговор между диспетчерской вышкой аэропорта Сан-Диего и самолетом авиакомпании «United Airlines» типа «Boeing 737» свидетельствует, что пилот был уверен в контакте самолета с небольшим беспилотным летательным аппаратом.

Инцидент произошел около 8:30 (19:30 по латвийскому времени), примерно через полтора часа после вылета из Сан-Франциско, когда самолет находился на высоте около 900 метров.

"Он был настолько маленьким, что я не могу сказать, — сообщил пилот авиадиспетчерам, которые просили уточнить детали возможного столкновения с дроном. - Он был красный (...) он был яркий".

Пресс-секретарь «United Airlines» подтвердил информацию о возможном замеченном дроне, но отметил, что тот не причинил никаких повреждений. На борту находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

"Самолет благополучно приземлился [в Сан-Диего], и пассажиры спокойно покинули его. Наша техническая команда после тщательной проверки не обнаружила никаких повреждений", — сообщил представитель авиакомпании.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запрещает использование дронов на высоте более 400 футов (122 метров) без специального разрешения. Операторам дронов необходимо избегать закрытого воздушного пространства, в том числе вблизи аэропортов.

Читайте нас также:
#США #аэропорт #авиация #безопасность #LETA #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео