Пилот коммерческого рейса в США в среду сообщил, что в его самолет на высоте нескольких сотен метров мог врезаться дрон, когда лайнер готовился к посадке в аэропорту, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Записанный разговор между диспетчерской вышкой аэропорта Сан-Диего и самолетом авиакомпании «United Airlines» типа «Boeing 737» свидетельствует, что пилот был уверен в контакте самолета с небольшим беспилотным летательным аппаратом.

Инцидент произошел около 8:30 (19:30 по латвийскому времени), примерно через полтора часа после вылета из Сан-Франциско, когда самолет находился на высоте около 900 метров.

"Он был настолько маленьким, что я не могу сказать, — сообщил пилот авиадиспетчерам, которые просили уточнить детали возможного столкновения с дроном. - Он был красный (...) он был яркий".

Пресс-секретарь «United Airlines» подтвердил информацию о возможном замеченном дроне, но отметил, что тот не причинил никаких повреждений. На борту находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

"Самолет благополучно приземлился [в Сан-Диего], и пассажиры спокойно покинули его. Наша техническая команда после тщательной проверки не обнаружила никаких повреждений", — сообщил представитель авиакомпании.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запрещает использование дронов на высоте более 400 футов (122 метров) без специального разрешения. Операторам дронов необходимо избегать закрытого воздушного пространства, в том числе вблизи аэропортов.