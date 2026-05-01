США выслали девять африканских мигрантов в Камерун

В мире
Дата публикации: 01.05.2026
В Камерун прибыли девять африканских мигрантов, высланных из США в соответствии с соглашением между двумя странами, сообщил в четверг один из их адвокатов, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Высланные мигранты, прибывшие из Ганы, Анголы, Эфиопии и Республики Конго, прилетели в среду.

Камерун является одной из нескольких африканских стран, которые в последние месяцы согласились участвовать в схеме, позволяющей США направлять нелегальных иммигрантов в третьи страны, если существуют препятствия для их возвращения в страну происхождения.

Шесть женщин и трое мужчин, прибывшие в Камерун в среду, прилетели рейсом, который стал третьим подобным с января. До этого США выслали в Камерун 17 мигрантов.

Газета «The New York Times» сообщила, что Камерун получает от США 30 миллионов долларов за участие в этой схеме приема мигрантов.

Аналогичные соглашения с США заключили Экваториальная Гвинея, Гана, Руанда, Южный Судан, Эсватини и Демократическая Республика Конго.

Судебная система США не позволяет депортировать большинство этих мигрантов в страны их происхождения из-за опасений за их безопасность, поэтому их направляют в третью страну, которая затем может депортировать их далее.

Из 17 мигрантов, ранее высланных из США в Камерун, четверо уже были отправлены в страны происхождения — Марокко, Анголу и Сенегал. Остальные 13 смогут подать прошение о предоставлении убежища в Камеруне, если пожелают.

Суды США признали обоснованными опасения двух марокканских женщин за свою безопасность в случае возвращения в Марокко. После отправки из Камеруна в Марокко они живут там скрытно, сообщил камерунский адвокат.

