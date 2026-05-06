Французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз San Antonio был атакован во время прохода по Ормузскому проливу. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб.

Инцидент произошел 5 мая. Пострадавшие эвакуированы, им оказывается медицинская помощь.

"CMA CGM пристально следит за ситуацией и, как и экипаж, находится в полной мобилизации", – говорится в заявлении компании.

Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Контейнеровоз направлялся в индийский порт Мундра и шел под мальтийским флагом. Компания CMA CGM, третий в мире перевозчик контейнеров, ранее сообщала, что на момент начала войны с Ираном в Персидском заливе находилось 14 ее судов, позже одному удалось выйти через пролив.