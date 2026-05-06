Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе: есть раненые 0 419

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе: есть раненые

Судно французской компании CMA CGM подверглось атаке во время прохода через Ормузский пролив. Несколько членов экипажа получили ранения, корабль получил повреждения.

Французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз San Antonio был атакован во время прохода по Ормузскому проливу. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб.

Инцидент произошел 5 мая. Пострадавшие эвакуированы, им оказывается медицинская помощь.

"CMA CGM пристально следит за ситуацией и, как и экипаж, находится в полной мобилизации", – говорится в заявлении компании.

Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Контейнеровоз направлялся в индийский порт Мундра и шел под мальтийским флагом. Компания CMA CGM, третий в мире перевозчик контейнеров, ранее сообщала, что на момент начала войны с Ираном в Персидском заливе находилось 14 ее судов, позже одному удалось выйти через пролив.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео