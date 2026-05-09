Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой заявил, что Украина станет полноценной частью Европейского союза. Одновременно стороны обсудили дальнейшую интеграцию Киева в ЕС и обмен пленными с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в будущем станет полноправным членом Европейского союза.

Об этом он сообщил после разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой в День Европы.

По словам Зеленского, во время беседы обсуждалась дальнейшая европейская интеграция Украины, включая подготовку к открытию новых переговорных разделов и принятию последующих решений на пути к членству в ЕС.

«Украина станет полноправной частью Европейского союза», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также поблагодарил европейских партнеров за поддержку во время полномасштабной войны и заявил, что Украина продолжит защищать свое право самостоятельно определять политический курс.

В своем обращении он отдельно заявил, что Россия не сможет расколоть Европу, несмотря на многочисленные попытки.

Для Украины тема вступления в ЕС остается не только политическим, но и символическим вопросом — особенно на фоне продолжающейся войны и стремления Киева закрепить долгосрочные гарантии безопасности и экономической интеграции с Европой.

Во время разговора стороны также обсудили последние дипломатические контакты и договоренность о крупном обмене пленными между Украиной и Россией.

Речь идет об обмене в формате «1000 на 1000», который планируется провести при посредничестве США.

Важно понимать: даже при политической поддержке со стороны ЕС процесс вступления Украины в союз остается долгим и требует выполнения большого числа условий и реформ.

Тем не менее в последние годы Брюссель заметно ускорил политическое сближение с Киевом, а сама тема членства Украины в ЕС из символической постепенно превращается в практический переговорный процесс.