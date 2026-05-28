Национальное собрание Франции проголосовало за отмену закона, известного как «Черный кодекс», согласно которому порабощенных людей можно было избивать, насиловать и убивать, обращаясь с ними как с собственностью. Закон, подписанный королем Людовиком XIV в 1685 году, кодифицировал обращение с людьми во французских колониях.

60 статей кодекса охватывали все аспекты жизни раба. Статья 44 объявляла человека «движимым имуществом», а другие положения предписывали калечить беглецов и признавать недействительными показания раба.

Закон оставался в силе даже почти 180 лет после отмены рабства во Франции. За его отмену парламентарии проголосовали единогласно, продемонстрировав редкое политическое единство.

Этот шаг может открыть путь к выплате возможных репараций, о чем говорил президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе. Французский лидер заявил, что «Черный кодекс» «никогда не должен был пережить отмену рабства» в 1848 году.

«Молчание, даже безразличие, которое мы сохраняли на протяжении почти двух столетий по отношению к этому „Черному кодексу“, больше не является упущением. Оно стало формой правонарушения», — добавил он. Макрон добавил, что вопрос о репарациях — это вопрос, «от которого мы не должны отказываться», но страна «не должна давать ложных обещаний».

Франция была третьей по величине работорговой державой после Великобритании и Португалии. По оценкам, она отправила около 1,4 миллиона африканцев на сахарные плантации в своих колониях. Накопленные ею богатства способствовали развитию городов Нант и Бордо.

Самые богатые из этих плантаций находились на Сан-Доминго, французской колонии на западной трети карибского острова Эспаньола, основанной в 1687 году. В 1804 году порабощенные жители колонии подняли восстание, добившись независимости на территории, которая впоследствии стала Гаити. Однако Париж заставил освобожденных рабов выплатить репарации, покрывающие убытки их владельцев, и этот долг они продолжали выплачивать до 1947 года.

Отмена «Черного кодекса» стала важным символическим шагом в переосмыслении колониального прошлого Франции. По мнению наблюдателей, решение парламента может придать новый импульс дискуссиям о репарациях потомкам порабощенных людей. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что страна не должна игнорировать последствия исторической несправедливости, хотя и предостерег от нереалистичных ожиданий. Голосование также напомнило о роли Франции в трансатлантической работорговле и о тяжелом наследии, которое до сих пор остается предметом общественных и политических дебатов.