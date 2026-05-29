Российский беспилотник ночью врезался в многоквартирный жилой дом в приграничном румынском городе Галац, сообщили Министерство обороны Румынии и экстренные службы страны.

По данным румынских властей, два человека получили ранения.

В Минобороны Румынии заявили, что в ночь с 28 на 29 мая Россия вновь атаковала беспилотниками гражданские и инфраструктурные объекты Украины вблизи речной границы с Румынией.

«Один из этих дронов вошел в воздушное пространство Румынии, отслеживался радарами до южной части Галаца и врезался в крышу многоквартирного дома. В результате удара возник пожар», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Воздушные силы Украины информировали об атаке российских беспилотников на Одесскую область в направлении города Рени. Этот город расположен на украинско-румынской границе. Расстояние по прямой линии между Рени и румынским Галацем составляет около 20 километров.

Обстоятельства инцидента продолжают выяснять румынские власти. Информация о серьезных разрушениях пока не поступала.