Кухни мира

Изображение к статье: Почему мексиканцы до сих пор едят кузнечиков?
Еда и рецепты

Почему мексиканцы до сих пор едят кузнечиков?

Изображение к статье: Йогурт с лесными муравьями: возрождение древней традиции
Еда и рецепты

Йогурт с лесными муравьями: возрождение древней традиции

Изображение к статье: Найден способ приготовить фуа-гра без насильственного откорма
Еда и рецепты

Найден способ приготовить фуа-гра без насильственного откорма

Изображение к статье: Чоризо: что это такое простыми словами и с чем ее едят
Еда и рецепты

Чоризо: что это такое простыми словами и с чем ее едят

Изображение к статье: Ученые выяснили, какой чай потенциально защищает от деменции и диабета
Еда и рецепты

Ученые выяснили, какой чай потенциально защищает от деменции и диабета

Изображение к статье: Секрет самого вонючего деликатеса мира: что скрывает сюрстрёмминг
Еда и рецепты

Секрет самого вонючего деликатеса мира: что скрывает сюрстрёмминг

Изображение к статье: Ну ты даешь, Айрис. Иконка видео
Еда и рецепты

Литовец лучше всех в мире готовит суши, выяснили в Японии

Изображение к статье: Колумбийский кофе – это кофе с историей. Иконка видео
Еда и рецепты

Секреты колумбийского кофе, которые надо знать ценителям

Изображение к статье: Карпаччо из помидоров: очень вкусный рецепт
Еда и рецепты

Карпаччо из помидоров: очень вкусный рецепт

Изображение к статье: Из отходов — в деликатес: свекольную ботву можно превратить во вкуснейший японский гарнир
Еда и рецепты

Из отходов — в деликатес: свекольную ботву можно превратить во вкуснейший японский гарнир

Изображение к статье: Ужины Галы. Рецепты из знаменитой поваренной книги Сальвадора Дали
Еда и рецепты

Ужины Галы. Рецепты из знаменитой поваренной книги Сальвадора Дали

Изображение к статье: Климат и инфляция делают морских ежей роскошью для японцев
Еда и рецепты

Климат и инфляция делают морских ежей роскошью для японцев

Изображение к статье: Окрошка на чем?: американцы изобрели новый способ готовить русское блюдо
Еда и рецепты

Окрошка на чем?: американцы изобрели новый способ готовить русское блюдо

Изображение к статье: Сладкие традиции Латинской Америки. Иконка видео
Еда и рецепты

С чем едят аргентинское чудо - альфахор, хозяюшке на заметку

Изображение к статье: Чем обыкновенный йогурт отличается от греческого?
Еда и рецепты

Чем обыкновенный йогурт отличается от греческого?

