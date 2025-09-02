Гостям всегда предлагают чашку, а отказ может считаться невежливым.

Колумбия — вторая по производству арабики в мире и первая по производству мытой арабики. Колумбийский кофе знаком многим своим вкусовым профилем: это и карамельно-шоколадные оттенки, и красные ягоды, цитрусовые или цветочные ноты, средняя кислотностью и сбалансированное тело.

Климат регионов, в которых выращивается кофе, идеально подходит для кофейных деревьев: мягкие температуры, высокая влажность, вулканические почвы придают зернам сбалансированный вкус с фруктовыми и ореховыми нотами.

Кофе — важная часть экономики страны, третий по доходности экспортный продукт.

В стране развит агротуризм: туристы могут посетить плантации и принять участие в сборе кофейных ягод. В 2007 году колумбийский кофе получил статус продукта, защищенного по происхождению, а в 2011 зона, в которой он выращивается, была внесена в список наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время Колумбия располагает шестью Denominaciones de Origen (зарегистрированными наименованиями по происхождению) кофе:

DO Café Santander: кофе с чистым и сбалансированным вкусовым профилем, средней или высокой плотностью, средней кислотностью, сладкими, травяными и фруктовыми нотами, а также легкими цитрусовыми оттенками, что делает его одним из самых ценимых колумбийских сортов среди потребителей.

DO Café de Huila: этот кофе характеризуется средней, округлой и сбалансированной плотностью, интенсивным ароматом и средней или средней высокой кислотностью в зависимости от сортов с конкретных ферм.

DO Café de Tolima: обладает мягким, сбалансированным вкусовым профилем со средней кислотностью и плотностью, дополненным разнообразными сладкими нотами и приятными цитрусовыми оттенками.

DO Café de Cauca: кофе с высокой кислотностью, средней плотностью и общей сбалансированностью, обеспечивающий чистый, мягкий вкус с ароматами карамели.

DO Café de Nariño: мягкий, с высокой и приятной кислотностью во вкусе, средней плотностью, сладкими нотами и особенно выраженным ароматом.

DO Café de la Sierra Nevada: средней или высокой плотности, средней кислотностью, шоколадными вкусовыми оттенками и ароматом с нотками сладости и орехов.

Культура потребления кофе в стране тоже существует, несмотря на то, что больший объем продукта отправляется на экспорт. Для местных кофе – это не просто напиток, это ритуал и приглашение к общению. Колумбийцы пьют достаточное количество кофе в день маленькими порциями.

Разбираемся, какие традиции кофепития существуют в Колумбии:

Кофе в течении дня

«Tinto» — традиционный кофе, довольно слабый, но очень сладкий напиток, представляет собой черный кофе с добавлением сахара. Подается в небольших чашках или стаканчиках, на улицах его подают разносчики ( «tinteros») с термосом. Пьют такой кофе в течение всего дня: за завтраком, после обеда, на работе или во время встреч.

Завтрак («desayuno») почти всегда включает чашку кофе, часто с молоком («café con leche»). Подают такой кофе с традиционными блюдами.

Послеобеденный кофе

После сытного обеда («almuerzo») колумбийцы часто пьют tinto или café de olla (кофе, приготовленный в глиняном кувшине для мягкости вкуса).

Для колумбийской культуры кофе является символом гостеприимства. Гостям всегда предлагают чашку, а отказ может считаться невежливым. В сельских районах сохранился обычай «las sobremesas», что означает долгие разговоры за кофе после еды.