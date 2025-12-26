Яичница остается одним из самых популярных и полезных вариантов завтрака. Диетолог, тренер и эксперт по здоровому питанию Джесси Федер советует добавить в это блюдо всего один ингредиент, который особенно полезен для людей старше 40 лет.

Яйца являются низкокалорийным и вкусным источником белка, что делает их одним из самых востребованных продуктов для завтрака. Диетолог Джесси Федер уверена, что яичницу можно значительно улучшить, добавив шпинат. Эта зелень обладает множеством полезных свойств и положительно влияет на мозг и другие системы организма.

«Шпинат — это уникальный суперпродукт, который ученые считают отличным источником железа, магния, кальция, калия, антиоксидантов и клетчатки. Он содержит витамины А, С, Е, К, а также фолиевую кислоту. Все эти компоненты способствуют улучшению работы мозга, опорно-двигательного аппарата, укреплению костей и мышц, а также нормализации функций сердечно-сосудистой и пищеварительной систем», — подчеркивает Джесси Федер.

По словам врача, особенно полезны свойства шпината для людей старше 40 лет, когда важно задуматься о поддержании здоровья мозга, костей и сердца, сообщает издание She Finds.

«Антиоксиданты, содержащиеся в шпинате, такие как лютеин и каротин, играют ключевую роль в снижении воспалительных процессов в организме. Это не только улучшает здоровье кишечника, но и помогает бороться с лишним весом, а также может отсрочить многие возрастные заболевания, включая снижение мозговой активности и болезнь Альцгеймера», — утверждает диетолог.

Джесси Федер акцентирует внимание на том, что изменение пищевых привычек, хотя и является важным аспектом здоровья в предпенсионном и пенсионном возрасте, не должно исключать внедрение других полезных привычек.