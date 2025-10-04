Тайваньские ученые представили результаты исследования, в рамках которого доказали: экстракт улуна замедляет воспалительные процессы на клеточном уровне.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nutrients, эксперты изучали действие вещества из листьев улуна, ферментированного китайского чая, на молекулярные механизмы воспаления. Оказалось, что они снижают активность белкового комплекса, который участвует в развитии хронических заболеваний, начиная от диабета и заканчивая нейродегенеративными расстройствами.

В ходе экспериментов специалисты заметили, что экстракт улуна подавляет образование веществ, запускающих воспаление, и уменьшает количество активных кислородных соединений, которые разрушают клетки и ускоряют процессы старения.

Исследователи считают, что секрет кроется в большом количестве полифенолов и катехинов в составе напитка. Эти природные антиоксиданты действуют настолько эффективно, что их сравнивают с куркумином — одним из самых изученных и признанных природных средств против воспаления.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о доклинических испытаниях. Однако регулярное употребление улуна действительно может оказывать защитное действие на организм, как и зеленый чай, листовые овощи, ягоды и орехи.