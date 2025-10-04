Baltijas balss logotype
Ученые выяснили, какой чай потенциально защищает от деменции и диабета

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, какой чай потенциально защищает от деменции и диабета

Тайваньские ученые представили результаты исследования, в рамках которого доказали: экстракт улуна замедляет воспалительные процессы на клеточном уровне.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nutrients, эксперты изучали действие вещества из листьев улуна, ферментированного китайского чая, на молекулярные механизмы воспаления. Оказалось, что они снижают активность белкового комплекса, который участвует в развитии хронических заболеваний, начиная от диабета и заканчивая нейродегенеративными расстройствами.

В ходе экспериментов специалисты заметили, что экстракт улуна подавляет образование веществ, запускающих воспаление, и уменьшает количество активных кислородных соединений, которые разрушают клетки и ускоряют процессы старения.

Исследователи считают, что секрет кроется в большом количестве полифенолов и катехинов в составе напитка. Эти природные антиоксиданты действуют настолько эффективно, что их сравнивают с куркумином — одним из самых изученных и признанных природных средств против воспаления.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о доклинических испытаниях. Однако регулярное употребление улуна действительно может оказывать защитное действие на организм, как и зеленый чай, листовые овощи, ягоды и орехи.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 8
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 34
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 22
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 22
