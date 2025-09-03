Baltijas balss logotype
Литовец лучше всех в мире готовит суши, выяснили в Японии 0 355

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Ну ты даешь, Айрис.

Ну ты даешь, Айрис.

Его научила экзотике требовательная клиентура в Норвегии.

Чемпионат мира по суши проводится ежегодно в Токио с целью пропаганды безопасности продуктов питания и аутентичной кухни суши. Его организатором является Всемирный институт мастерства суши, созданный при поддержке японского правительства. Шеф-повар из Осло Айрис Запашникас стал первым литовцем, удостоенным престижного звания лучшего мастера суши в мире. Он получил награду, обойдя четырнадцать других финалистов.

"Для меня, как для мастера суши и первого литовца с таким достижением, это имеет огромное значение. Это прямое подтверждение моего мастерства. Скажу больше - для меня это ценнее, чем присуждение моему ресторану звезды Мишлен", - сказал Запашникас в интервью.

Литовский шеф-повар, управляющий рестораном в Норвегии, отмеченным звездой Мишлен, рассказал об огромном напряжении конкурса и строгих правилах, которые необходимо было соблюдать для победы.

536267752_24676517098606732_1502791068250623676_n.jpg

"Правила очень строгие - если кто-то не соблюдает их - например, продолжает работать дольше положенного времени, его дисквалифицируют. Порезать палец - значит потерять большое количество очков. Даже выброс куска рыбы, который вы не использовали, влечёт за собой снятие очков", - объяснил он.

Чтобы занять первое место, каждый финалист должен был приготовить оригинальное блюдо, продемонстрировав всё свое мастерство.

"На этом этапе правила были гораздо более гибкими, и мы смогли проявить свою креативность и новаторство. По сравнению с заданиями первого дня, которые были очень традиционными и прочно укоренившимися в классической японской кухне, здесь у нас было гораздо больше свободы", - сказал Запашникас.

Чемпионат мира по суши проводится ежегодно в Токио (Япония) с целью пропаганды безопасности продуктов питания и аутентичной кухни суши. Его организатором является Всемирный институт мастерства суши, созданный при поддержке японского правительства. Его члены входят в состав жюри конкурса.

Оставить комментарий

