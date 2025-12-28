Baltijas balss logotype
Какой объем словарного запаса у ребенка в три года?

Дом и сад
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой объем словарного запаса у ребенка в три года?

Мнение врача-педиатра Надежды Дубатовки.

 

По словам специалиста, обсуждать нормы и патологии речевого развития можно долго, но без тщательного обследования ребенка сложно сделать какие-либо выводы. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с несколькими врачами и учесть их мнения, чтобы развеять все сомнения. Несмотря на индивидуальность каждого ребенка, существуют определенные возрастные нормы речевого развития, которым следует соответствовать.

Этапы речевого развития:

2-3 месяца - ребенок издает гулкие звуки, такие как «а», «у», «ы»;
4-6 месяцев - малыш начинает издавать восклицательные звуки и реагирует радостными звуками на лица близких;
6-9 месяцев - появляется лепет, ребенок повторяет одинаковые слоги («ма-ма-ма», «ба-ба-ба», «гу-гу-гу»);
9-11 месяцев - малыш начинает подражать звукам речи взрослых;
11-14 месяцев - появляются первые осмысленные слова: «мама», «папа», «баба», «дядя» (от 8 до 14 слов);
к 2 годам в словаре ребенка уже 100-200 слов, он может составлять предложения из 2-3 слов;
к 3 годам ребенок знает до 1000 слов и обычно умеет вести диалог.

  • Вк
    Виардо кузнецова
    29-го декабря

    Мой ребенок в год и два месяца сказал первое предложение из двух слов, увидев в ночи фонари за окном АМПЫ ГОЯТ лампы горят

