Судебная система Сальвадора, где президент Найиб Букеле ведёт «войну» с бандами, приговорила десятки членов Мара Сальватруча (MS-13) к нескольким столетиям лишения свободы, в том числе со сроком до более чем в тысячу лет заключения, сообщила прокуратура.

С марта 2022 года Букеле противостоит бандам в условиях чрезвычайного положения, которое позволяет арестовывать без ордера. По официальным источникам, арестовано более 90 000 человек, а около 8 000 были освобождены из-за доказанной невиновности.

Прокуратура Сальвадора сообщила в соцсети X, что 248 членов банды MS-13 получили «образцовые приговоры» за 43 убийства и 42 исчезновения людей, среди прочих преступлений, не уточняя дату вынесения приговора и участие в коллективных процессах.

Один из членов банды, классифицированный США как «террорист», получил 1335 лет лишения свободы. Ещё 10 были приговорены к 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 и 463 годам лишения свободы.

Mara Salvatrucha (Мара Сальватруча, что на сленге значит «бригада сальвадорских кочевых муравьёв», или MS-13) — организованная международная преступная группировка; одна из самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих уличных банд Центральной и Северной Америки, которая активно действует на территории нескольких стран (прежде всего, в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале).

По разным оценкам, численность преступного синдиката колеблется от 50 до 300 тыс. человек, включая ассоциированных членов (в том числе в США — от 10 до 40 тыс.). Согласно оценкам правоохранителей, в том числе ФБР, численность Mara Salvatrucha составляет около 50—80 тыс. человек, из которых около 10—15 тыс. находятся в США. Этнический состав банды является смешанным, в Соединённых Штатах в ней состоят сальвадорцы, гондурасцы, гватемальцы, никарагуанцы, мексиканцы и другие латиноамериканцы (как недавние иммигранты, так и американцы первого поколения). Mara Salvatrucha действует в границах определённой городской территории, периодически предпринимая попытки расширить подконтрольные владения (кроме того, она достаточно активна и влиятельна в тюрьмах Центральной Америки).

Mara Salvatrucha занимается многими видами преступного бизнеса, в том числе торговлей наркотиками, оружием и людьми; грабежами, рэкетом, заказными убийствами, похищениями людей с целью получения выкупа, сутенёрством, угонами автомобилей, отмыванием денег и мошенничеством. Многие уличные торговцы и небольшие магазины, расположенные на территориях Mara Salvatrucha, платят банде до половины дохода за возможность работать. Вынуждены платить MS-13 и многие проживающие в США сальвадорцы, родственников которых в случае отказа бандиты изувечат или убьют на родине (как на воле, так и в тюрьме). Но наибольшую прибыль Mara Salvatrucha получает от посредничества в наркоторговле или собирая дань за право торговать наркотиками на «своей» территории. Также на MS-13 замыкаются многочисленные команды воров, промышляющие в розничных сетях, небольших магазинах и аптеках.