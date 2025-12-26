«Если при похмелье вы не испытываете тошноты и можете поесть, добавьте в свой рацион яйца — они являются источником белка, который способствует выведению остатков алкоголя из организма, — рекомендует нутрициолог и диетолог Марина ПИНЧУК. — Также бананы могут помочь справиться с похмельем, так как они богаты калием, который восстанавливает электролитный баланс, нарушенный из-за потери жидкости после употребления алкоголя.

Если же вас тошнит, лучше воздержаться от еды и пить много воды.

Кисломолочные продукты также оказывают положительное влияние (они восстанавливают кислотный баланс, снижают давление и помогают избавиться от тошноты), натуральный томатный сок (содержит много магния, который теряется при употреблении алкоголя), зеленый чай и минеральная вода».