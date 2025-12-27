Baltijas balss logotype
Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран 0 123

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

Подготовка к встрече Нового года — это не только наша традиция. Давайте узнаем, какие угощения подают на праздничный стол в различных уголках мира.

 

В Мексике традиционным новогодним блюдом являются тамале — пирожки из кукурузной муки с разнообразными начинками, включая сыр, фрукты, ягоды и мясной фарш. Их готовят на пару, завернув в листья банана или кукурузы.

В Италии на Новый год готовят котекино — колбасу в натуральной оболочке, сделанную из свиного фарша и множества специй. Обычно к котекино подают чечевицу, которая символизирует финансовое благополучие.

Японцы на праздники едят длинную лапшу тосикоси-соба, которая считается символом перехода из старого года в новый.

Во многих странах на новогодний стол подают запеченного гуся. В Дании его фаршируют сухофруктами, а к гусю подают тестяные шарики с яблочным пюре и красную капусту. Гарниром также может быть картофель, обжаренный в масле с сахаром.

Британцы традиционно готовят пудинг с разнообразными добавками, среди которых можно встретить хлебные крошки, сало и пиво. Перед подачей блюдо поливают ромом и поджигают.

В Болгарии, Греции и на Балканах популярна мусака — запеканка из овощей, мяса и пряностей. Еще одно традиционное болгарское блюдо — голубцы, завернутые в листья соленой капусты, и большой пирог из слоеного теста с начинкой из брынзы.

Ирландский новогодний стол отличается калорийностью: здесь подают запеченную утку, гуся или индейку с гарниром из картофеля, брюссельской капусты и клюквенного соуса. Обязательно готовят пирожки с фруктами и рождественский кекс с миндальной глазурью и пропиткой из виски.

В Австралии Новый год отмечается летом, поэтому праздничные блюда легкие и низкокалорийные: креветки, рыба, салаты и вишня, которая как раз в сезон.

Если вы, как и австралийцы, хотите подготовить легкие блюда на Новый год, ознакомьтесь с нашей подборкой закусок и блюд из селедки.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
