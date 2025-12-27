Декабрь — это месяц, когда даже те, кто обычно не употребляет майонез, включают его в традиционные новогодние салаты. Многие сторонники здорового питания предпочитают готовить майонез самостоятельно, но что делать, если на это нет времени? В таком случае предлагаем вам список ингредиентов, которые стоит исключить при выборе покупного майонеза.

Трансжиры

Трансжиры являются основным источником «плохого» холестерина, избыток которого может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). ССЗ остаются главной причиной преждевременной смертности во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что безопасного уровня потребления трансжиров, как и алкоголя, не существует.

В составе майонеза допустимы только рафинированные масла. Однако даже они могут содержать небольшое количество трансжиров. Майонез с «частично гидрогенизированными», «отвержденными» и «модифицированными» жирами точно не стоит покупать — под такими названиями скрываются именно трансжиры.

Добавка Е385 (ЭДТА)

Пищевая добавка Е385 представляет собой соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, используемую в майонезе как антиокислитель. Она помогает сохранить свежесть яичного белка. Е385 содержит ионы железа, которые предотвращают быстрое окисление белков.

Эта добавка разрешена к использованию, однако в ряде стран существуют ограничения на ее применение. Максимально допустимая доза составляет 2,5 г на килограмм массы тела, однако превышение этой нормы может привести к токсическим эффектам. Она может долго не выводиться из печени, что может вызвать заболевания этого органа. В сочетании с другими нагрузками на печень в праздничный период (жиры из майонеза, алкоголь) последствия могут быть серьезными.

Особенно осторожными с этой добавкой следует быть родителям, так как она выводит из организма металлы, такие как железо и цинк, что может быть особенно опасно для детей и привести к задержке развития. В небольших дозах эта добавка не причинит вреда, но лучше ее избегать.

Глутамат натрия

В пищевой промышленности глутамат натрия обозначается как добавка Е621. Несмотря на то, что его безопасность была подтверждена в различных исследованиях, его употребление не рекомендуется, так как он является усилителем вкуса, искажая наше восприятие еды.

Глутамат натрия придает продукту вкус умами — нечто среднее между соленым и сладким. Этот вкус особенно привлекателен для человека, и дети особенно чувствительны к нему.

Глутамат натрия в составе может вызывать желание есть продукт все чаще, что может привести к зависимости. В итоге мы начинаем употреблять майонез с различными блюдами: пельменями, бутербродами, супами. Некоторые так и поступают. Это не приносит пользы организму, поэтому от глутамата в составе майонеза лучше отказаться.

Сахар

Еще одной проблемой современного питания, наряду с трансжирами, является избыток сахара в продуктах. Взрослый здоровый человек должен потреблять не более 25 г сахара в день (это 5–6 чайных ложек). Однако часто мы превышаем эту норму, употребляя продукты, в которых даже не подозреваем о наличии сахара.

Это касается различных соусов, таких как промышленные салатные соусы, кетчуп и майонез. Не во всех майонезах содержится сахар, однако недобросовестные производители часто добавляют его для улучшения вкуса и продления срока хранения. Рекомендуем отказаться от майонеза с сахаром, чтобы не добавлять лишний сахар в рацион. Его и так будет достаточно от новогодних десертов и газированных напитков.

Крахмал

Наличие крахмала — одна из причин, по которой не стоит приобретать низкокалорийный и постный майонез. В таких продуктах сложнее обеспечить стабильность эмульсии, поэтому добавляются сторонние стабилизаторы, чаще всего именно крахмал. Если вы хотите проверить наличие крахмала в соусе (иногда его не указывают), капните в ложку майонеза пару капель йода. Если цвет изменится с коричневого на фиолетовый, значит, в майонезе есть крахмал.

Лучший майонез — это тот, который имеет самый короткий состав. Идеально, если вы сделаете его дома самостоятельно, но даже если вы выбираете покупной вариант, убедитесь, что в составе только масло, горчица, уксус и соль, а также яичные желтки или максимум яичный порошок. Такой майонез точно не принесет вреда и позволит насладиться праздничными салатами без негативных последствий.