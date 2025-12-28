Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки всегда приземляются на лапы? 1 292

В мире животных
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?

Они ловко маневрируют своим хвостом.

 

При падении кошка активно использует свой хвост, который помогает ей в управлении. Согласно закону сохранения момента импульса, её тело поворачивается в противоположную сторону от движения хвоста. Кошка может регулировать скорость вращения, вытягивая лапы или прижимая их к телу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока она не примет наиболее безопасное положение для приземления — ногами вниз.

Техникой безопорного переворачивания в воздухе владеют многие представители семейства кошачьих, хотя не все. В основном это касается тех, кто делает большие прыжки, например, древесных грызунов, виверр, куниц и лемуров. Вряд ли собака или даже выдра смогут так же ловко перевернуться, несмотря на то, что их хвосты могут вызывать зависть у кошек.

Причина этого заключается не только в длине и массе хвоста, но и в наличии у животных в мозге автоматической программы движений, которая активируется сразу же, как только они оказываются в воздухе в нестандартном положении.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го декабря

    Частично, брехня. Рысь , тоже кошка, падает всегда на ноги, хотя хвоста у нее нет.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку
Изображение к статье: Сладкое искушение: почему шоколад опасен для домашних животных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео