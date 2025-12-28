При падении кошка активно использует свой хвост, который помогает ей в управлении. Согласно закону сохранения момента импульса, её тело поворачивается в противоположную сторону от движения хвоста. Кошка может регулировать скорость вращения, вытягивая лапы или прижимая их к телу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока она не примет наиболее безопасное положение для приземления — ногами вниз.

Техникой безопорного переворачивания в воздухе владеют многие представители семейства кошачьих, хотя не все. В основном это касается тех, кто делает большие прыжки, например, древесных грызунов, виверр, куниц и лемуров. Вряд ли собака или даже выдра смогут так же ловко перевернуться, несмотря на то, что их хвосты могут вызывать зависть у кошек.

Причина этого заключается не только в длине и массе хвоста, но и в наличии у животных в мозге автоматической программы движений, которая активируется сразу же, как только они оказываются в воздухе в нестандартном положении.