Еда и рецепты
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие витамины можно найти в водке?

Для непьющего человека данный вопрос может показаться странным, однако с научной точки зрения ситуация выглядит иначе. Водка действительно может содержать витамины!

 

Как известно, водка состоит из ректификованного спирта и очищенной воды. В ректификате витаминов не может быть, а концентрацию в воде можно считать незначительной. Но это еще не все!

В большинстве случаев производители добавляют различные компоненты для улучшения вкуса. Чаще всего это сахар, который содержит витамин B2. Кажется, немного? Давайте продолжим. Некоторые производители, не скупясь, используют мед вместо сахара, а он богат витаминами группы В, а также витаминами К, Е, С и провитамином А. Причем их содержание в меде довольно высоко.

Но и это еще не все. Иногда на производстве в водку добавляют аскорбиновую кислоту, которая является витамином С.

Кроме того, в некоторых случаях в состав водки входит янтарная кислота. Хотя это не витамин, она очень полезна: помогает при похмелье, улучшает пищеварение и способствует красоте кожи.

Разумеется, концентрация всех этих полезных веществ в водке невелика. Поэтому наш народ и употребляет ее в больших количествах! Тем не менее, важно пить ответственно. Если кто-то начнет упрекать вас за законную рюмку после рабочего дня, смело переходите к перечислению витаминов, содержащихся в водке.

Что касается состава водки, то мы посвятили этому вопросу отдельную статью: Что добавляют в водку на заводах? И, главное, зачем?

Видео