Специи для здоровья: три приправы, которые помогут при диабете и защитят от рака 0 508

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Специи для здоровья: три приправы, которые помогут при диабете и защитят от рака

Пажитник способствует улучшению липидного профиля, особенно у пациентов с диабетом 2-го типа. Также существуют и другие полезные специи, доступные каждой хозяйке.

 

Пажитник

Недавние исследования иранских учёных продемонстрировали влияние добавок с пажитником на такие параметры липидного профиля, как триглицериды, общий холестерин, а также холестерин липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) и холестерин липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин). Выяснилось, что добавки с пажитником снижают уровень триглицеридов, общего и «плохого» холестерина, в то время как «хороший» холестерин повышается. Наиболее заметные результаты были отмечены у пациентов с диабетом 2-го типа.

Авторы исследования утверждают, что «пажитник можно рассматривать как эффективное гиполипидемическое растение». Регулярное добавление этой специи в рацион может принести значительную пользу, особенно при диабете.

Пажитник — это бобовое растение, произрастающее на Кавказе, а также в Турции, Ираке, Иране и Египте. Многие люди пробовали пажитник, даже не осознавая этого, так как он входит в состав хмели-сунели. А уцхо-сунели, менее известная, но также встречающаяся у нас приправа, представляет собой просто измельчённый пажитник.

Розмарин

«Ещё одной полезной травой при диабете является розмарин», — отмечает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Константин Спахов. «В составе этой специи содержатся розмариновая и карнозиновая кислоты, обладающие удивительным свойством — предотвращать образование конечных продуктов гликирования (КПГ).

КПГ — это соединения белков с сахарами, образующиеся при избытке глюкозы и вызывающие основные осложнения диабета, такие как поражение сосудов и преждевременное старение. Гликирование приводит к потере эластичности тканей, особенно заметной на коже. Чтобы предотвратить этот процесс и продлить молодость организма, пациентам с диабетом необходимо обязательно включать в свой рацион розмарин».

Куркума

Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает схожими свойствами, а также мощным противовоспалительным эффектом. Поэтому куркума полезна для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, так как воспаление играет значительную роль в их развитии.

Поскольку куркумин снижает воспаление и в головном мозге, его используют для профилактики нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Существует множество исследований, подтверждающих защитное действие куркумы на печень. Именно поэтому эту специю стоит регулярно включать в своё питание, как это делают в Индии, где она очень популярна.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
